Tandis que la victoire du camp démocrate ne fait aucun doute, les résultats officiels de l'élection présidentielle américaine tardaient, hier encore, à apparaître. Selon les données partielles recueillies, Joe Biden est en tête dans quatre Etats - clés, notamment la Pennsylvanie et la Georgie qui représentent à elles seules 36 grands électeurs. Clairement, l'écart avec le président sortant n'a pas cessé de se creuser davantage, au fil des heures, malgré les cris à la fraude et les demandes d'annulation des bulletins arrivés après le 3 novembre. «Confiant» dans sa victoire, Joe Biden a appelé au calme et à la patience, lors d'un nouveau point télévisé sur l'évolution du décompte électoral. S'adressant aux Américains, il a redit combien il est convaincu que «les chiffres étaient clairs» et que son camp «allait gagner». «Je vais gagner l'élection avec une claire majorité» a-t-il assuré, ajoutant: «Nous sommes au-dessus de Trump avec 4 millions de voix, une marge qui progresse encore.» Et il s'est bien gardé de commenter, à nouveau, les déclarations de son rival qui poursuit son credo contre la «fraude» dont il se dit victime de la part des démocrates.

Même s'il n'a apporté aucune preuve de ces accusations, Trump a néanmoins obtenu d'un juge conservateur en Pennsylvanie, Samuel Alito, le traitement séparé, vendredi dernier, des bulletins par correspondance.

Le magistrat n'a pas osé prononcer l'arrêt du décompte comme l'exige Donald Trump mais il a partiellement répondu aux attentes de l'équipe du président sortant. Ultime bilan donné, hier, par les médias américains, Biden compte 253 grands électeurs contre 214 pour Trump mais ces résultats sont encore exempts de ceux que vont apporter la Pennsylvanie et la Georgie. Auquel cas, on peut supposer que les données obtenues en Arizona peuvent basculer au profit du candidat républicain, sans changer pour autant le verdict déjà établi.

Trump a encore clamé, vendredi, dans un communiqué: ««Depuis le début, nous avons dit que tous les bulletins légaux devaient être comptés et que tous les bulletins illégaux ne devaient pas être comptés, mais nous avons reçu de la résistance à ce principe simple de la part des démocrates. Nous allons continuer ce processus sur tous les plans permis par la loi pour garantir que le peuple américain ait confiance en notre gouvernement. Je ne renoncerai jamais au combat pour vous et pour notre nation.» Or, au fur et à mesure que les résultats s'affinent, il apparaît que sa position devient, de moins en moins, tenable, son objectif étant, semble-t-il, de plonger les Etats-Unis dans une crise démocratique sans précédent. Un aventurisme que tout le monde ne partage pas dans le camp républicain où des voix, de plus en plus nombreuses, se sont élevées, ces dernières quarante-huit heures, pour rejeter ses accusations de fraude, formulées sans la moindre preuve.

En outre, de nombreux Américains estiment que ce refus de Donald Trump d'admettre la défaite et ses accusations risquent d'engendrer des violences et des contestations dans les rues des grandes villes américaines.

Le fait est que les conspirationnistes ne rateront pas l'occasion de fomenter des troubles graves tandis que, sur le plan politique, les procédures juridiques vont nourrir de longues semaines d'incertitude et d'angoisse sur le résultat du scrutin, assorti d'une exacerbation des tensions sociales que Donald Trump paraît décidé à attiser si sa défaite est confirmée pleinement.