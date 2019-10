Sept millions d’électeurs tunisiens retournent aux urnes demain afin d’élire un Parlement à la composition imprévisible, trois semaines après avoir sanctionné la classe politique au pouvoir lors du premier tour de la présidentielle. Contrairement à l’élection du chef de l’Etat, ces législatives n’ont pas suscité beaucoup d’intérêt auprès des Tunisiens. Elles sont pourtant cruciales dans le berceau du Printemps arabe où le Parlement est chargé des questions les préoccupant le plus: l’économie qui peine à décoller, le chômage bien ancré, les services publics défaillants et l’inflation qui ne retombe pas.

Les électeurs ont l’embarras du choix pour ces deuxièmes élections législatives depuis la Constitution de 2014: 15.000 candidats pour 217 sièges, et surtout une multitude de partis sans clivages clairs. Les grandes familles politiques, minées par des luttes de pouvoir, se présentent en ordre dispersé, comme pour la présidentielle du 15 septembre.

Les élections sont de toutes les conversations depuis le décès du président Béji Caïd Essebsi en juillet dernier, qui a entraîné une présidentielle avancée de sept semaines. Mais la campagne pour les législatives, qui se sont

retrouvées coincées entre les deux tours de la présidentielle en raison de ce bouleversement du calendrier électoral, a été largement éclipsée. Les rebondissements judiciaires ayant abouti au maintien en détention du candidat à la présidentielle Nabil Karoui, homme d’affaires soupçonné de blanchiment et incarcéré depuis le 23 août, ont focalisé l’attention. Trois débats télévisés inédits, organisés entre des représentants des différents partis, n’ont pas rencontré le même succès que les soirées de la présidentielle.

Nombre d’observateurs s’attendent à ce que la dynamique du vote sanction qui a écarté de la course à la présidence tous les dirigeants politiques connus, se poursuive lors des législatives, dont les résultats préliminaires sont attendus le 9 octobre. Les indépendants pourraient ainsi se tailler la part du lion au Parlement, sans qu’il soit possible d’anticiper leurs stratégies une fois élus. Le parti créé en juin par Karoui, Qalb Tounes, qui a fait campagne en proposant un plan de lutte contre la pauvreté, pourrait être le premier parti au Parlement, selon des sondages officieux. Avant d’être incarcéré, M. Karoui avait sillonné le pays, distribuant biens et denrées sous l’œil des caméras de la télévision qu’il a fondée, Nessma, en campagne pour lui en dépit du code électoral. Son adversaire du second tour de la présidentielle, l’universitaire Kaïs Saïed, farouche indépendant, s’est refusé à toute consigne de vote, et son électorat, très hétéroclite, devrait se disperser. Le parti d’inspiration islamiste Ennahdha, dont une partie de l’électorat avait été conquis par ce juriste austère, lui a apporté son soutien. Dans une tentative de reconquérir des bases qui lui reprochent d’avoir pactisé avec l’élite politique, Ennahdha, principale formation dans le Parlement actuel, a exclu toute alliance avec le parti de M. Karoui. Mais Ennahdha, concurrencée par un nouveau parti islamo-populiste, le mouvement Karama, pourrait voir son assise continuer à fondre après être passé de 89 sièges en 2011 à 69 en 2014. Karama, mené par un avocat connu pour avoir assuré la défense de salafistes, Seifeddine Makhlouf, tente de se présenter comme allié à Kaïs Saïed, ce que ce dernier a démenti. Conséquence de cette offre multiple dans une ambiance fébrile: le Parlement s’annonce très fragmenté et certaines formations sont à couteaux tirés, ce qui promet des négociations compliquées pour former une majorité. Une incertitude prolongée serait malvenue alors que la Tunisie peine déjà à répondre aux attentes de sa population. Les Tunisiens sont exaspérés du fait que les avancées démocratiques n’ont pas répondu aux autres revendications de la révolution de 2011: «travail et dignité». Si le pays a pu juguler la menace terroriste qui avait mis à genou le secteur touristique en 2015, il reste sous perfusion du Fonds monétaire international, et sommé de réduire une dette paralysante.