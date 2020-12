Quelques semaines après une manifestation exceptionnelle d'artistes réclamant davantage de liberté d'expression, le président Miguel Diaz-Canel a exprimé jeudi la disposition de Cuba à discuter «de n'importe quel sujet» avec les États-Unis de Joe Biden. Sans renoncer au socialisme.

«Comme cela a déjà été dit avec assez de clarté, nous sommes disposés à discuter de n'importe quel sujet. Ce que nous ne sommes pas disposés à négocier, ce sur quoi nous ne céderons pas un centimètre, c'est la révolution, le socialisme et notre souveraineté», a déclaré Miguel Diaz-Canel à l'issue de la session annuelle du Parlement cubain. «Les principes ne seront jamais sur la table», a insisté le président cubain, qui parlait six ans jour pour jour après le rétablissement des relations entre La Havane et Washington.

Adversaires depuis la révolution menée par Fidel Castro en 1959, les Etats-Unis et Cuba ont opéré sous la direction des présidents Barack Obama et Raul Castro un rapprochement historique qui a permis en 2015 le rétablissement des relations diplomatiques. Mais après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2017, les Etats-Unis ont durci l'embargo qu'ils imposent à Cuba depuis 1962, invoquant les violations des droits de l'homme à Cuba et le soutien de La Havane au gouvernement chaviste du Venezuela.Pendant la campagne pour l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, le démocrate Joe Biden a annoncé que s'il était élu il procéderait rapidement à «l'élimination des restrictions de Trump sur les transferts d'argent et les voyages» qui nuisent aux Cubains et séparent les familles, dans une interview avec le média numérique d'opposition Cibercuba. Le président Diaz-Canel a affirmé jeudi que dans le contexte de la campagne électorale aux Etats-Unis, les milieux anticastristes de Cubains installés en Floride avaient tenté de créer «une situation d'instabilité et de tensions» dans le but, selon lui, «de rendre impossible tout retour au dialogue (américano-cubain) en cas de victoire démocrate». Le président Diaz-Canel a souligné que 2020 «a été une année dure et exigeante comme peu d'autres», en raison de la pandémie de coronavirus et du renforcement du blocus par l'administration du président républicain Donald Trump.

Dans ce cadre, il s'est référé au mouvement de protestation de dix jours mené en novembre dernier par quatorze membres d'un collectif d'artistes cubains appelé Mouvement San Isidro (MSI) pour réclamer la libération d'un rappeur arrêté quelques jours plus tôt.

L'évacuation par la police d'une maison de La Havane où les protestataires s'étaient retranchés avait suscité le 27 novembre une inhabituelle manifestation devant le ministère de la Culture en faveur de la liberté d'expression.

Evoquant cet épisode, lors duquel le ministère de la Culture avait refusé de discuter avec des personnes qu'il accusait d'être financées par les Etats-Unis, Miguel Diaz-Canel a fustigé «des revendications extra-artistiques dont le but évident était de servir de tremplin à des projets de confrontation déjà connus, avec l'objectif de créer une opposition politique».

Cette mobilisation pacifique de plus d'une dizaine d'heures, agrémentée de lectures de poésies et de chant de l'hymne cubain, était exceptionnelle dans ce pays de gouvernement communiste où le droit à manifester n'est accordé que de façon très sporadique.