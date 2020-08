la libération de 400 prisonniers talibansLa jirga afghane (grande assemblée de dignitaires) a approuvé, hier, la libération de 400 prisonniers talibans coupables de crimes graves, dont des attaques meurtrières ciblant Afghans et troupes étrangères en vue de l'ouverture de pourparlers de paix, rapportent des médias. «Afin d'ôter les obstacles à l'ouverture de pourparlers de paix, de mettre fin au carnage, et pour le bien du public, la jirga approuve la libération des 400 prisonniers demandés par les talibans», a annoncé la membre de l'assemblée, Atefa Tayeb. «Nous sommes sur le point de (débuter les) négociations de paix», a assuré pour sa part Abdullah Abdullah, responsable gouvernemental chargé des pourparlers. La résolution qui recommande la libération des prisonniers a été adoptée après trois jours de discussions. L'avenir de ces prisonniers représente un enjeu crucial dans l'ouverture de négociations entre les talibans et le gouvernement, les deux parties s'étant engagées dans un échange de prisonniers qui doit précéder ces discussions. Le gouvernement afghan a déjà annoncé la libération de près de 5.000 prisonniers talibans mais les autorités ont jusqu'ici refusé de libérer les 400 derniers détenus réclamés par les insurgés. Parmi eux, selon la liste officielle, se trouvent plus de 150 condamnés à mort. Cinq d'entre eux, par exemple, ont joué un rôle dans l'attaque en 2018 de l'hôtel Intercontinental à Kaboul, lors de laquelle 40 personnes avaient été tuées, dont 14 étrangers.