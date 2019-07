La Jordanie a dénoncé l’inauguration à El Qods-Est d’un site archéologique organisée par une association ultranationaliste israélienne en présence d’officiels américains, avertissant que de tels «actes irresponsables ne font qu’alimenter la tension». Le royaume, gardien des Lieux saints musulmans à El Qods et signataire d’un traité de paix avec Israël, a estimé dans un communiqué dimanche soir de son ministère des Affaires étrangères que «les tentatives israéliennes de judaïser la ville sainte et d’apporter des modifications à la réalité sur le terrain dans la Vieille ville occupée sont une violation de la loi internationale et risquent d’alimenter davantage la tension». Deux responsables américains, Jason Greenblatt, conseiller du président américain Donald Trump, et David Friedman, ambassadeur en Israël, ont assisté dimanche en compagnie de responsables israéliens à une cérémonie dévoilant le résultat de travaux archéologiques à Silwan, quartier palestinien de El Qods-Est.