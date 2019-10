La campagne électorale pour les élections législatives du 6 octobre prochain a commencé. 27 représentants de partis et organisations politiques vont participer aux trois débats télévisés programmés à cette occasion. Le premier débat a eu lieu hier soir, avec les 9 candidats prévus pour chaque émission, les deux autres intervenant ce soir et demain soir pour permettre aux

7 millions d’électeurs de mieux mesurer les programmes et les promesses des

15 500 candidats en lice, sachant que l’Assemblée des représentants du peuple dispose de 217 sièges. Compte tenu du message délivré au premier tour de l’élection présidentielle, la tâche va sans doute être des plus difficiles pour convaincre des électeurs tunisiens qui ont choisi de renvoyer à leurs chères études les partis politiques traditionnels. Outre une abstention spectaculaire, 44% des électeurs ont voté au lieu des 64% pour le scrutin de 2014, il y a cette défiance à l’égard des députés qui conjuguent un absentéisme féroce ( 7 jours non travaillés sur 10 payés ), un affairisme proclamé et une distanciation systématique vis-à-vis de leur base électorale.

Dans de telles conditions, on voit mal comment les nouveaux prétendants pourraient rassurer sur leur volonté de changer les choses alors même que les Tunisiens montrent qu’ils veulent changer les hommes et les femmes qui, estiment-ils, ont manqué à leurs engagements. Le pays est confronté à une somme de grandes difficultés socio-économiques. L’érosion du pouvoir d’achat, le chômage, l’endettement extérieur et la corruption contribuent au ras-le-bol des Tunisiens qui ne croient plus aux discours des partis de 2014 et veulent tenter une nouvelle donne, Kaïs Saïed ou Nabil Karoui. Les deux hommes incarnent, en effet, chacun selon ses objectifs et son parcours, la rupture dont rêvent les Tunisiens. Mais les conséquences seront différentes, selon que l’un ou l’autre

triomphe, car il doit disposer d’une représentation conséquente à l’ARP. Nabil Karoui bénéficie d’une longueur d’avance par rapport à son rival qui, malgré le soutien unilatéral que lui a promis le parti islamiste de Rached Ghannouchi, Ennahdha, persiste à dire qu’il est indépendant de tous les courants, qu’il n’a ni directeur de campagne ni porte-parole ni chargé de la communication. En somme, un électron libre dont on ne sait pas comment il pourra assumer les grands défis auxquels il devra faire face en cas de victoire électorale.

Pour l’heure, on n’en est pas encore là. Les juges tunisiens, en grève depuis dix jours à l’appel de leur organisation syndicale, pour protester contre le « désordre » causé par les avocats membres du comité de défense de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, assassinés en 2013, au tribunal de Tunis, ont cessé leur mouvement, hier selon leur association (AMT ). Quant au dit comité, il reproche aux juges de

« traîner en longueur » et accuse Ennahdha d’être le commanditaire des meurtres, via son appareil secret implanté au sein du ministère de l’Intérieur. L’ISIE, la HAICA et la Télévision tunisienne attendent, avec impatience, le verdict du juge en charge du dossier Nabil Karoui, un verdict qui ne saurait tarder.