La libération graduelle et sur plusieurs mois de 5 000 prisonniers talibans en échange d'une réduction importante des violences, censée démarrer hier, a été «retardée», a indiqué à l'AFP le gouvernement afghan, ce qui retarde d'éventuelles discussions entre les deux parties sur le futur de l'Afghanistan. «Nous avons reçu les listes de prisonniers à libérer. Nous vérifions ces listes. Cela va prendre du temps», a déclaré à l'AFP Javid Faisal, le porte-parole du Conseil national de sécurité afghan. «C'est pourquoi la libération des prisonniers a pour l'instant été retardée», a-t-il poursuivi. «Nous voulons la paix», a-t-il assuré, mais «nous voulons également des garanties qu'ils ne se remettront pas à combattre». La libération de 5 000 prisonniers talibans, en échange de celle de 1 000 membres des forces afghanes aux mains des insurgés, est un des points-clés de l'accord signé le 29 février à Doha entre Washington et les rebelles, mais non ratifié par Kaboul. Alors que le président afghan Ashraf Ghani s'y était toujours opposé, au nom de la souveraineté nationale, il a signé mercredi un décret faisant office de compromis. En guise de «geste de bonne volonté», M. Ghani proposait la libération de 1 500 prisonniers talibans dès samedi, au rythme d'une centaine de détenus par jour, en vue de l'ouverture de négociations avec les insurgés. Les 3.500 détenus restants devaient ensuite être élargis sur plusieurs mois, «à condition que la violence diminue de manière importante».

Les insurgés ont toutefois rejeté l'offre mercredi après-midi, affirmant via l'un de leurs porte-paroles que «les 5 000 prisonniers doivent être libérés en même temps». «Cela (devra) se passer avant les discussions inter-afghanes», durant lesquelles les insurgés et Kaboul doivent négocier, en compagnie de l'opposition et de la société civile, sur l'avenir du pays, avait poursuivi ce porte-parole, ajoutant que le moindre changement équivaudrait à «une violation» de l'accord de Doha. Dans ce texte, approuvé mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU, Washington, qui cherche à mettre un terme à la plus longue guerre de son histoire, a promis un retrait total des forces étrangères d'Afghanistan sous 14 mois, à condition que les rebelles respectent des engagements sécuritaires et entament un dialogue inter-afghan. Ce dernier devait démarrer mardi. Il a été reporté de facto, faute d'un accord entre les deux parties sur la libération des prisonniers. Kaboul apparaît plus que jamais désuni, alors qu'Ashraf Ghani, vainqueur de la présidentielle de septembre, et son principal rival Abdullah Abdullah, qui revendique également la victoire, se sont tous deux déclaré présidents d'Afghanistan, plongeant le pays dans une crise institutionnelle. Ces disputes font craindre qu'un gouvernement affaibli ne puisse faire face aux talibans, qui risquent de gagner en puissance avec le retrait progressif des forces étrangères, notamment dans les parties du pays où les insurgés sont déjà très présents. L'armée américaine a commencé à se retirer de deux bases d'Afghanistan situées à Lashkar Gah, la capitale de la province du Helmand (Sud), largement sous contrôle des insurgés, et dans la province d'Herat (Ouest), a déclaré un responsable américain. D'après l'accord de Doha, le nombre de soldats américains sur place doit passer de 12 000 ou 13 000 à 8 600 d'ici mi-juillet. Cinq de la vingtaine de bases américaines dans le pays doivent être évacuées. Les forces américaines conservent «tous les moyens [...] pour atteindre (leurs) objectifs», avait toutefois assuré le colonel Sonny Leggett, porte-parole des forces américaines en Afghanistan. Le Helmand, où le retrait des troupes américaines a démarré, est notamment considéré comme un bastion des insurgés, où les troupes américaines et britanniques ont été particulièrement visées en 18 ans de conflit afghan. Les talibans, qui considèrent l'accord comme une «victoire» contre les États-Unis, ont déjà commencé à mettre à l'épreuve la volonté de Washington de protéger ses partenaires afghans, avec des dizaines d'incidents recensées depuis la signature du texte à Doha.