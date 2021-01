Le Gouvernement d’union nationale (GNA) en Libye a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi une série de mesures pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 dans ce pays divisé et instable. Les établissements scolaires seront fermés à partir de samedi pour une durée de trois semaines, tandis que les cafés et restaurants devront se contenter de la vente à emporter pour une durée indéterminée, selon le gouvernement basé à Tripoli (ouest). Depuis l’été, le port du masque est obligatoire dans les espaces publics et les lieux fermés à Tripoli, où vit près de la moitié de la population libyenne. Les nouvelles mesures ne s’appliquent pas dans l’est du pays, contrôlé par un pouvoir rival incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Selon le dernier bilan officiel publié jeudi, un total de 111.746 cas de contaminations dont 1716 décès ont été recensés dans ce pays de quelque sept millions d’habitants, plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.