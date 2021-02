Le nouveau Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah, a déclaré, hier, qu'il a déjà entrepris la difficile mission pour former un nouveau gouvernement d'union nationale, appelé à prendre la succession du GNA que conduisait Fayez al Serraj. La tâche est «dure», a-t-il tenu à souligner, confirmant combien les tractations vont s'avérer longues et compliquées, particulièrement au regard de la démarche. En effet, Dbeibah et les nouveaux membres du Conseil présidentiel, nouvelles figures issues du dialogue politique, engagé à Tunis sous la houlette de la Mission des Nations unies pour la Libye (Manul) que conduit l'envoyée spéciale par intérim Stéphanie Williams, ont commencé «le processus d'évaluation de tous les candidats et des CV qui leur ont été adressés». C'est là le tweet qu'il a effectué samedi, précisant que les standards retenus «sont l'efficacité, en tenant compte de la diversité et d'une large participation». Lors de son premier discours télévisé, il s'est adressé au peuple libyen qu'il a exhorté à «traiter positivement avec le Conseil présidentiel et toutes les institutions de l'Etat souverain pour alléger les souffrances des citoyens et améliorer la qualité des services», non sans réaffirmer sa volonté d'oeuvrer «avec tous les Libyens de toutes composantes».

Au lendemain de la réunion de Genève qui a chargé le Conseil présidentiel et le Premier ministre de préparer les conditions nécessaires à la tenue des élections législatives et présidentielle prévues à la fin de l'année en cours, un 24 décembre exactement, les nouveaux dirigeants libyens ont été salués par toutes les parties, dont le GNA sortant et les responsables de l'Armée nationale libyenne autoproclamée que conduit le maréchal Khalifa Haftar. Celui-ci a, d'ailleurs, affirmé qu'il apporte son soutien au plan mis en oeuvre pour sortir le pays de la crise et donc aux dirigeants élus dans le cadre du dialogue politique mené tambour battant par la Manul. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le Comité des sanctions de l'ONU a rejeté, vendredi, la tentative de la Belgique de déduire

49 millions d'euros du fonds souverain libyen gelé dans ce pays, «une victoire diplomatique importante» s'est réjoui le MAE libyen.

Des échéances ont été fixées pour la composition du nouveau gouvernement, ainsi qu'à son passage devant le Parlement réunifié pour le vote de confiance, et on s'accorde à dire qu'il devrait être opérationnel vers la mi-mars. Auquel cas la Libye en aura véritablement fini avec une longue période d'instabilité politique, de divisions et d'affrontements fratricides qu'ont aggravé les multiples ingérences étrangères aux côtés d'un camp comme de l'autre, mues par des intérêts qui sont tout sauf profitables au peuple libyen. Pour peu que le pari soit réussi et que l'étape de la mise en oeuvre du cadre constitutionnel soit parachevée, prochainement, un pas décisif aura été accompli qui permettra, sans le moindre doute, au peuple libyen de s'exprimer fin 2021, en choisissant démocratiquement un président légitime et un Parlement réellement élu. Ainsi la page de la tragique aventure que l'intervention de l'Otan, aux objectifs plus que douteux, a imposée au pays frère sera définitivement tournée.