Le président tunisien, Kaïs Saïed a indiqué, lundi, dans un entretien téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que toute solution pour sortir de la crise en Libye ne serait pas possible hors du cadre de la légitimité internationale et sans un accord intralibyen, rapporte l'agence TAP. «La Tunisie est le pays le plus touché par la crise libyenne et les Tunisiens sont préoccupés par la situation dans ce pays voisin», a souligné Saïed, rappelant que les peuples des deux pays étaient toujours unis. Lors de cet entretien qui a porté aussi sur la cause palestinienne, Saïed a relevé la nécessité à ce que les positions «soient plus fermes face aux crimes commis dans les territoires palestiniens». Par ailleurs, les deux présidents ont exprimé l'espoir de voir les peuples tunisien et turc, ainsi que l'humanité, surmonter la crise du Covid-19. Saïed a tenu à remercier la Turquie pour les aides envoyées récemment à la Tunisie dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus.