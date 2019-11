Dans la capitale libyenne Tripoli, il n'y a pas que les établissements hospitaliers et les écoles qui sont visés par les raids de l'aviation du général à la retraite Khalifa Haftar ou par les drones émiratis employés, semble-t-il, par l'Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée de «l'homme fort de l'Est», comme se plaisent à le présenter les médias occidentaux. La compagnie nationale de pétrole «NOC» a, de nouveau, présenté un obus de calibre 14.5 mm qui a chuté dans la cour du complexe de la compagnie nationale de commercialisation des produits pétroliers «al-Brega», située dans les environs de l'aéroport international de Tripoli, suspendu depuis 2014, après des dégâts considérables causés par les affrontements entre milices. Ce qui ne l'empêche pas d'être la principale cible des raids de l'ANL, dénoncés à maintes reprises par l'ONU qui redoute des atteintes graves aux civils et aux populations encore présentes dans sa périphérie.

Dans un communiqué, «NOC» a indiqué que cet obus est tombé non loin de l'usine de remplissage de bouteilles de gaz butane et elle a ajouté que l'explosion de cet engin a provoqué un incendie, heureusement maîtrisé par l'intervention des pompiers, sans laquelle il aurait pu y avoir plusieurs victimes. Une fois de plus, la compagnie nationale libyenne en charge de la production et de l'exportation des hydrocarbures a appelé à l'arrêt des bombardements et à la cessation des hostilités sur l'aéroport de Tripoli, tout en exhortant les forces de Haftar de ne plus attaquer directement ou indirectement ses installations. En outre, elle a interpellé la communauté internationale pour agir davantage en vue de mettre fin aux combats dans cette zone ultrasensible et par-là même de préserver l'infrastructure et les installations pétrolières, vitales pour l'ensemble des Libyens, ainsi que le rapporte l'agence officielle Lana.

Comme en écho, l'Union européenne a réagi avec un communiqué de la porte- parole Federica Mogherini, haute représentante de la sécurité et de la politique extérieure de l'UE, qui appelle toutes les parties au conflit à prendre des mesures concrètes pour protéger les civils. L'UE renouvelle en outre son soutien à la feuille de route de l'Envoyé du secrétaire général de l'ONU en Libye, Ghassan Salame, et considère que «la conférence de Berlin constitue une opportunité pour mettre fin aux combats» et pour parvenir à un cessez-le-feu. De son côté, le porte-parole du command militaire américain pour l'Afrique «AFRICOM»,le colonel Cranez Christopher, a affirmé lors d'un entretien accordé au journal al Shark al Awsat que l'«AFRICOM» suit de près la situation en Libye et que le commandement militaire s'était attaché à empêcher tout regain d'activités des groupes terroristes à la fois en Libye et dans l'ensemble de la sous-région. Cette interview fait suite à l'information, voici trois jours, par les Américains, au sujet de la «perte» d'un drone disparu dans le ciel de Tripoli.

Enfin, le président du Conseil Fayez al Serraj poursuit les contacts pour convaincre de la nécessité de mettre fin à l'agression du général à la retraite Haftar contre Tripoli, engagé le 4 avril dernier et poursuivie sans relâche, malgré des pertes humaines et un enlisement durable de l'ANL dont les positions sont harcelées par les forces loyales au GNA. Al Serraj a effectué, à ce titre, une visite à Bahrein où il a reçu un accueil «chaleureux», selon Lana, et a abordé l'ensemble des questions d'intérêt commun mais aussi et surtout l'intervention militaire de certains pays du Golfe, entre autres, aux côtés des forces de Khalifa Haftar.