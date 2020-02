Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a appelé, hier, à un «cessez-le-feu immédiat» entre toutes les parties belligérantes dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré l’organisation pan arabe basée au Caire dans un communiqué. Le chef de la Ligue a mis en garde contre «la gravité de l’aggravation des affrontements militaires résultant d’interventions régionales et internationales sur la scène syrienne». La tension monte entre les armées turque et syrienne dans la région syrienne d’Idleb (nord-ouest), le dernier bastion des terroristes. La Turquie a récemment annoncé une attaque meurtrière contre des positions militaires syriennes en réponse aux raids aériens menés jeudi soir par l’armée syrienne contre les forces turques à Idleb, qui ont tué au moins 33 soldats turcs et en ont blessé plusieurs autres. «L’escalade militaire dans le nord-ouest de la Syrie constitue un modèle de violation flagrante du droit humanitaire international et a provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent en déplaçant plus d’un million de Syriens», a déclaré M. Aboul-Gheit dans le communiqué. Il a également appelé à des négociations sérieuses parrainées par les Nations unies afin d’activer la voie politique et de pousser la mise en œuvre du processus politique. En attentant, la Turquie envoie des renforts militaires à Idleb, tandis que l’armée syrienne mène depuis décembre 2019 une campagne militaire soutenue par l’aviation russe pour reprendre la région au nord-ouest du pays. Depuis son éruption en mars 2011, la crise syrienne a fait un demi-million de morts et plus de 14 millions de personnes ont été blessées ou déplacées.