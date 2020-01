La Ligue arabe a souligné, à l’issue d’une réunion urgente tenue mardi dernier, à la demande de l’Egypte, «la nécessité d’empêcher les ingérences en Libye et à reprendre la voie d’une solution politique à la crise, qui doit être entièrement libyenne et sous les auspices des Nations unies». Dans une résolution adoptée par les délégués permanents réunis au siège de la Ligue, au Caire, l’organisation des États arabes a fait part de « son refus et a souligné la nécessité d’empêcher toute action qui puisse contribuer à faciliter la venue en Libye de combattants extrémistes terroristes étrangers ».

Les pays membres ont également exprimé « leur forte inquiétude face à l’escalade militaire qui aggrave encore davantage la situation en Libye et menace la sécurité et la stabilité des pays voisins et de la région tout entière ». La réunion de l’instance panarabe s’inscrit dans le prolongement des résolutions de l’ONU. Son émissaire en Libye, Ghassan Salamé, a, en effet, regretté récemment «l’internationalisation du conflit, son extension territoriale, et aussi l’escalade militaire». Cette réunion intervient également au moment où le Parlement turc se prépare à débattre d’un mémorandum soumis par la présidence pour demander l’autorisation d’envoyer des troupes en Libye.

Elle survient aussi alors que le conflit se poursuit entre les forces du gouvernement d’union nationale, dirigé par Fayez al serradj, reconnu par la communauté internationale et les troupes du général à la retraite, Khalifa Haftar, qui a lancé en avril 2019 une offensive pour conquérir la capitale, Tripoli.

La Ligue arabe vient, ainsi, conforter la position de l’Algérie qui, fidèle à ses idéaux de respect de l’intégrité et de la souveraineté des Etats et de bon voisinage, avait exprimé «son rejet de toute forme d’ingérence extérieure dans les affaires intérieures libyennes et a appelé à y réduire l’escalade militaire». Notre pays a toujours été d’avis que «les Libyens sont capables de résoudre leurs problèmes entre eux» et leur a même proposé une Feuille de route.

En plus, notre pays a, depuis le début du conflit, privilégié la solution politique. Dans ce sens, les déclarations du président de la République, Andelmadjid Tebboune, mettent l’accent sur le rôle important qu’aura à jouer notre diplomatie et lance un signal fort aux dirigeants des pays voisins et aussi à ceux des pays concernés quant à la non-implication directe de l’Algérie dans ce conflit. Dans ce contexte, selon le spécialiste en questions sécuritaires, Abdelkader Soufi, la non-intervention de l’Armée nationale serait une décision très sage pour contrecarrer les tentatives étrangères de l’enfoncer dans des bourbiers à hauts risques. Leurs motivations seraient d’affaiblir l’ANP dont les capacités sont, aujourd’hui, une menace pour certaines parties.