La Ligue des Etats arabes a annoncé, lundi, qu’elle entend dépêcher une mission pour prendre part à l’observation des élections présidentielles en Tunisie prévues le 15 septembre courant. «Les membres de la mission, appartenant à différentes nationalités arabes, à l’exception de la Tunisie, seront déployés dans des différents gouvernorats du pays, et ce dans le cadre du soutien de la Ligue à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance en Tunisie», indique la Ligue dans un communiqué. «Les membres de la mission, attendus mercredi en Tunisie, devront rencontrer les différents acteurs concernés par la préparation et l’organisation de ces élections, et plus particulièrement l’organisateur principal qui est l’Instance supérieure indépendante pour les élections ( ISIE ).

La Ligue arabe a souligné que sa mission vise à surveiller le processus électoral avec neutralité et impartialité, notamment les campagnes électorales des candidats, les scrutins, le dépouillement des bulletins de vote et le respect des lois et règles en vigueur, ainsi que la conformité aux normes internationales», a jouté le communiqué. Et d’assurer que «la sélection des membres de la mission s’est faite sur la base de (...) l’expertise en matière d’observation, de la crédibilité et de la diversité des nationalités». A l’issue de leur mission, les observateurs arabes soumettront un rapport préliminaire, avant de présenter, au secrétaire général de la Ligue, un rapport final avec des observations détaillées et des recommandations spécifiques. La présidentielle tunisienne dont la compagne électorale bât son plein, dans une ambiance compétitive entre les candidats et dans un climat des plus serein, a vu aussi le déploiement des observateurs de l’UE dans les principales villes. La Mission européenne est présente en Tunisie, à l’invitation de la Haute instance indépendante de la surveillance des élections(ISIE). La présidentielle en Tunisie qui se veut un véritable teste démocratique a vu aussi l’introduction pour la première fois de plusieurs nouveautés, à l’instar des débats télévisés entre les candidats. En accueillant les contingents des observateurs de la Ligue des Etats arabes arabe et de l’Union européenne, la Tunisie entend démontrer la transparence et la régularité du scrutin du 15 septembre prochain, et s’assurer ainsi de la présentation d’un rapport aussi crédible que circonstancié sur les conditions dans lesquelles aura été organisée cette élection particulièrement délicate eu égard au nombre des candidats et à la complexité de la situation.