Comme prévu, le président américain sortant Donald Trump a cherché, hier, à semer le doute sur les opérations de dépouillement en cours dans plusieurs Etats - clés pour l'élection présidentielle, parlant sans cesse de fraudes sans en apporter la moindre preuve. «Hier soir j'avais une bonne avance, dans de nombreux Etats - clés», a-t-il tweeté. «Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître magiquement avec l'apparition et le comptage de bulletins surprise». Il évoquait par-là même le dépouillement des votes par correspondance dont on sait que le comptage devrait durer plusieurs jours. Trump n'a pas arrêté de dire sa suspicion au sujet de ces bulletins, convaincu qu'ils peuvent faire l'objet de manipulations et il n'a pas hésité à demander que la Cour suprême les déclare sans effet sur le résultat du scrutin. Un comble quand on sait que près de 100 millions d'Américains ont choisi ce mode d'expression en raison de la pandémie du nouveau coronavirus qui a fait plus de 230 000 morts aux Etats-Unis. Or, tous les sondages ont été unanimes pour dire que près des deux tiers de ces bulletins par courrier seraient favorables au candidat démocrate et c'est la raison nécessaire et suffisante pour que le candidat républicain sonne la charge contre ces votes dont il craint qu'ils ne lui soient fatals.

La grande surprise, c'est le coude-à-coude entre les deux prétendants au titre de 46ème président des Etats-Unis. Les sondages qui prédisaient, des jours durant, un raz de marée démocrate ont encore failli et le milliardaire peut se targuer d'avoir tenu la dragée haute à son rival, même en cas de défaite. Plusieurs des Etats - clés comme le Texas ou la Floride sont restés des bastions conservateurs et ont donc misé sur l'imprévisible Trump alors que beaucoup les donnaient favorables à un swing-state au profit de Biden. Cette élection présidentielle américaine aura, clairement, déjoué tous les pronostics. Non seulement Joe Biden et le camp démocrate n'ont pas progressé, notamment dans le Sud des Etats-Unis et surtout en Floride et au Texas. Mais Trump qui a remporté ces deux Etats bénéficie d'une large avance dans les trois États où va se dénouer le scrutin: le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan.

Comme en 2016, il perd le vote populaire à l'échelle fédérale, Joe Biden ayant 1,3 million de voix de plus que lui mais la preuve est faite que la bipolarisation de la société américaine n'a pas bougé d'un iota, de sorte que Trump peut se vanter d'avoir préservé son socle électoral. Le vote massif par correspondance va s'avérer crucial, pour départager les deux candidats tandis que le pays a du mal à assumer une fracture de plus en plus prononcée. Les médias ont multiplié les appels au calme, mais les criantes hantent les esprits quant à des débordements un peu partout, suite aux déclarations intempestives du président sortant, déterminé à poursuivre ses cris à la fraude et à saisir la Cour suprême pour invalider les résultats s'ils lui sont défavorables. Ces attaques sans précédent ont de quoi enflammer l'Amérique. Le scénario était prévisible puisque Trump a préparé son camp, depuis plusieurs jours, attaquant la légitimité et la fiabilité du vote par courrier et criant au vol avant même le début du scrutin. Et la bataille s'est déportée sur les réseaux sociaux, où démocrates et républicains se livrent à un duel enragé. Apparemment, la «nuit des longs couteaux» risque de durer plus longtemps que prévu.