Selon des informations rapportées, hier, par l’agence TAP, à partir des déclarations du porte-parole du pôle judiciaire de lutte antiterroriste tunisien, Sofiène Selliti, « les terroristes qui ont effectué l’attentat du Lac 2, ont utilisé une grosse quantité d’explosifs et la moto qui les transportait a été, aussi, piégée ». Le responsable sécuritaire a ajouté que « la scène de crime a été analysée pour déterminer l’identité des terroristes ». L’enquête a ainsi été confiée à l’Unité nationale d’enquête dans les crimes terroristes, relevant de la direction générale de la Sûreté nationale d’El Gorjani.

Le président tunisien Kaïs Saïed s’est rendu au chevet des blessés de l’attentat et a rendu hommage à leur abnégation et leur patriotisme. Le chef de l’Etat a réaffirmé l’engagement de fournir à la famille du martyr, le lieutenant Taoufik Missaoui, tombé dans l’attentat, l’encadrement nécessaire. Il a évoqué, à cet égard, l’importance de la Fondation « Fida » qui est en cours de création et qui prendra en charge les blessés et les familles de martyrs des institutions militaires et de sécurité. De son côté, le président de l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP – Parlement ), Rached Ghannouchi, chef du mouvement Ennahdha, leur a, également, rendu visite pour témoigner sa sollicitude.

Le même jour, un message a été adressé aux autorités et aux forces de sécurité tunisiennes par l’ambassadeur des Etats-Unis, Donald Blome, en remerciement de leur vigilance dans la protection de la mission diplomatique américaine. Il a également présenté ses condoléances à la famille et aux collègues du lieutenant Taoufik Missaoui. « Les forces de sécurité tunisiennes étaient professionnelles et rigoureuses. Nous réaffirmons notre attachement à notre amitié de longue date avec la Tunisie et lui réitérons notre soutien indéfectible face au fléau du terrorisme », lit-on dans le message posté sur les réseaux sociaux.

Alors que l’enquête commence à peine, on apprend que les deux auteurs de l’attaque kamikaze aux berges du Lac 2, à Tunis, ayant fait un mort au sein des forces de l’ordre, présentes dans le check point, près de l’ambassade des Etats-Unis, seraient des habitants de la banlieue nord de la capitale. De source proche du syndicat des forces spéciales de la brigade antiterroriste, il s’agit de Mohamed Salim Zenidi, dit Slim Errouge, qui habite au quartier du Kram, non loin du centre des expositions, et de Khoubaïb Laaka, demeurant à Sidi Daoud, un autre quartier avoisinant. Tous deux sont nés à la Marsa, le premier en 1991 et le second deux ans plus tard. Telles sont les informations dont on disposait, hier, alors que les enquêteurs commencent à peine leurs investigations.

Pendant ce temps, à l’ARP, les députés d’Al Karama Seif Eddine Makhlouf, et Rachid Khiari, ainsi que le dirigeant de cette mouvance, Imed Deghij, n’ont pas hésité à tirer à boulets rouges sur la chef de file du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, qu’ils accusent, ni plus ni moins, d’être la commanditaire de l’attentat. Celle-ci avait été prise à partie, avec une grande violence, par le groupe parlementaire Al Karama, voici une semaine, et un climat détestable s’en est suivi au sein d’un Parlement, secoué par le discours islamiste radical. La Tunisie n’a vraiment pas besoin d’une telle ambiance, à un moment aussi dramatique pour sa sécurité et son développement.

L’Algérie condamne l’attentat terroriste et exprime son entière solidarité avec la Tunisie

L’Algérie a condamné «avec force» le double attentat-suicide qui a frappé vendredi la capitale tunisienne Tunis, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). «L’Algérie condamne avec force le double attentat terroriste qui a visé vendredi une patrouille de sécurité dans la capitale Tunis et exprime sa solidarité totale et inconditionnelle avec la Tunisie, pays frère», lit-on dans ce communiqué. Rappelant que l’Algérie avait souffert des affres du terrorisme, le MAE a affirmé que «l’Algérie assure la Tunisie, peuple et Gouvernement, de son appui constant contre le projet terroriste et ses pourvoyeurs qui ont voulu, par cet acte lâche, porter atteinte à la Tunisie et à ses fortes institutions au lendemain d’une échéance politique et historique pour le peuple tunisien frère».»Tout en présentant nos condoléances à la famille du chahid et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés, nous restons convaincus de la capacité du peuple tunisien frère à vaincre, grâce à sa sagesse, sa clairvoyance et la solidité de ses institutions politiques et sécuritaires, les résidus du terrorisme et à éliminer ce fléau étranger à notre religion et à nos valeurs», a ajouté la même source.