En se penchant à Johannesburg sur la douloureuse question des armes qui prolifèrent dans le continent, nourrissant de nombreux conflits armés, les travaux de la 14e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) ont pour objet de «créer des conditions favorables au développement de l'Afrique». Alors que des conflits armés continuent de déchirer le continent, l'UA cherche toujours à concrétiser le programme qu'elle s'est fixé, voilà déjà sept ans, et qui consiste à «faire taire les armes» mettre fin aux conflits pour permettre aux générations futures de s'affranchir des guerres et des différends dont l'Afrique a été trop longtemps tributaire. En 2013, l'organisation panafricaine avait désigné Ramtane Lamamra comme son Haut Représentant pour cette mission hautement stratégique, lors d'un sommet à Addis-Abeba. Celui-ci relève aujourd'hui que le continent qui comptait une trentaine de conflits armés en 2004 «fait face maintenant à moins de conflits qu'avant». Quelles que soient les causes, et elles sont multiples, allant de différends sur des élections, le partage des ressources naturelles ou encore la lutte de pouvoir, ces conflits sont à la base d'un développement entravé et de plusieurs handicaps tels que la famine et l'exode dont souffrent les populations africaines. Si les avis convergent pour dire que des progrès tangibles ont été enregistrés au cours des années écoulées, grâce aux efforts de l'UA menés de concert avec l'ONU, force est aussi de constater que certains conflits sont en train de dégénérer, alors que des manoeuvres sont observées, ici et là, pour tenter de contrer les efforts de l'Union africaine. C'est le cas, notamment du foyer de tension qui perdure, depuis de trop nombreuses décennies, au Sahara occidental et qui risque de s'embraser, si aucune solution, conforme au droit international, n'y est imposée. Tandis que le Maroc poursuit, depuis 1975, la politique du fait accompli, bafouant ouvertement les résolutions de l'ONU et les dispositions constitutives de l'UA, la récente agression qu'il a commise à El Guerguerat ouvre la voie à de dangereuses conséquences pour l'ensemble de la région maghrébine et sahélienne. Aussi louable qu'il soit, le programme «Faire taire les armes» est pour le moins menacé par l'aventurisme du royaume marocain, enhardi par la passivité du Conseil de sécurité de l'ONU et une impuissance manifeste de l'Union africaine, les deux instances se gardant à ce jour de condamner clairement les comportements du Maroc dans ce qui constitue, manifestement, la dernière colonie en Afrique. L'UA et l'ONU sont donc interpellées par ce conflit larvé qui risque de se transformer en un nouveau brasier, consécutif à l'impuissance manifeste de mettre en oeuvre les résolutions sur la tenue d'un référendum d'autodétermination qui demeure, et demeurera toujours, la seule alternative pour le peuple sahraoui, en attente de l'exercice de son droit imprescriptible, reconnu par la communauté internationale depuis des lustres mais sans cesse entravé par l'occupation marocaine illégale.