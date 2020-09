En quelques mois, la situation a bien changé au Proche-Orient. En juin dernier, le président Mahmoud Abbas montait au front pour barrer la route à la décision israélienne d'annexer des pans entiers de la Cisjordanie occupée, au mépris des résolutions des Nations unies. Lui faisant écho, la Ligue arabe, la Turquie, l'Iran et bon nombre de pays européens comme l'Allemagne, la France et l'Italie mettaient en garde l'Etat hébreu contre une politique qui va à l'encontre des positions de la communauté internationale et met à mal la solution dite «à deux Etats», israélien et palestinien. On pouvait croire, alors, que la cause palestinienne, certes dramatiquement malmenée depuis l'avènement du président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, va continuer de servir de ciment à des capitales dont les intérêts ne se conjuguent pas toujours au présent et encore moins au futur.

Les rivalités grandissantes et les tensions qu'elles génèrent dans la région vont avoir un effet dévastateur sur les espoirs du peuple martyr, enfermé dans un bantoustan à l'israélienne et soumis à un apartheid que la communauté internationale fait mine de ne pas entrevoir, depuis plus de dix ans. Pris dans un carcan qui ne cesse de les étouffer davantage, les Palestiniens sont, aujourd'hui, tragiquement isolés et des alliés, il ne leur en reste plus que l'équivalent des doigts d'une main. C'est dire combien la décision émiratie, suivie trois semaines plus tard par celle de Bahreïn illustre leur solitude croissante dans une région arabe qui les a longtemps bercés d'illusions et de fausses promesses.

Sourd aux appels répétés de l'ONU, de l'Union européenne et de certaines grandes puissances, l'Etat hébreu sous la conduite de Benjamin Netanyahu, puissamment soutenu par le sionisme, le courant évangéliste et le conservatisme américain, socle du président Trump, a poursuivi son plan de sape des ambitions palestiniennes et du parachèvement du grand Israël que revendiquent ses alliés des petits partis religieux. Il aura atteint son but avec les embrassades émiraties et bahreïnies qui confortent, clairement, sa stratégie de judéisation d'El Qods et de la mosquée El Aqsa, jusqu'à troubler dans son sommeil Salaheddine al Ayoubi, le conquérant de la Ville sainte, occupée, alors, par les croisés.

On imagine sans peine le désarroi et la colère des Palestiniens, Hanane Hachraoui tweetant «puissiez-vous ne jamais être lâchés par vos amis» et le Premier ministre Mohammed Shtayyeh dénonçant un nouveau «coup de poignard dans le dos». Condamné par des pays comme l'Iran et la Turquie, ce nouvel accord entre Bahreïn et Israël restreint singulièrement le camp des alliés de la Palestine au sein même du monde arabe, ne serait-ce que parce qu'il intervient au lendemain de la réunion de la 154ème session des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, apparemment tenus dans l'ignorance de l'«accord historique» dont sont devenus friands le président Trump et Benjamin Netanyahu, entre autres. Qui osera encore parler de consensus des pays arabes, minés par un Printemps qui devait être leur cauchemar et dont les effets ont surtout compromis le destin palestinien?