La Compagnie nationale de pétrole (NOC) a annoncé samedi la reprise de la production et des exportations de pétrole en Libye sur les sites «sûrs», au lendemain de l'annonce de la levée d'un blocus de huit mois imposé par les forces du maréchal Khalifa Haftar. «Des instructions ont été données aux opérateurs pour la relance (...) de la production et des exportations à partir des champs et des terminaux sûrs», a expliqué la NOC sur son site Internet. Elle a aussi annoncé dans un communiqué la levée de la «force majeure sur les champs et les ports pétroliers sûrs», mais son maintien là où «la présence d'éléments des gangs (du groupe russe de mercenaires) Wagner et de groupes armés est vérifiée», sans toutefois donner les noms des sites en question. La «force majeure», invoquée dans des circonstances exceptionnelles, permet une exonération de la responsabilité de la NOC en cas de non-respect des contrats de livraison de pétrole. La Libye, qui dispose des réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique, est déchirée par un conflit entre deux pouvoirs rivaux: le Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU et ayant son siège à Tripoli et le maréchal Haftar basé à l'Est. La NOC, qui réclame régulièrement la levée du blocus, déplore plus de 9,8 milliards de dollars (8,2 milliards d'euros) de pertes de revenus. Vendredi, le maréchal Haftar a accepté de lever, sous conditions, le blocus mais la NOC a exigé le départ des groupes armés avant la reprise de la production. «Notre principale préoccupation est de faire redémarrer la production et les exportations en veillant à la sécurité de nos employés», a déclaré le patron de cette compagnie Mustafa Sanalla, qui a maintes fois dénoncé la présence de mercenaires du groupe Wagner sur les sites pétroliers «utilisés à des fins militaires». Par ailleurs, le Centre national de contrôle des maladies de Libye a signalé samedi 796 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre total de cas confirmés dans le pays à plus de 27.000. Le centre a également indiqué dans un communiqué avoir reçu un total de 3.318 échantillons suspects, dont 796 ont été testés positifs, ajoutant que 472 patients s'étaient rétablis et huit autres étaient décédés. En outre, a confirmé le centre, le nombre total de cas de COVID-19 en Libye est actuellement de 27.234, dont 14.679 guérisons et 436 décès. Après l'annonce du premier cas en mars, les autorités libyennes ont verrouillé les frontières du pays, fermé les écoles et les mosquées, interdit les rassemblements publics et imposé un couvre-feu afin de réduire les infections.