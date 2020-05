La Palestine a vivement critiqué Israël jeudi, l'accusant d'avoir réduit cette semaine sans préavisl'approvisionnement en eau de plusieurs districts de Cisjordanie. L'Agence palestinienne de l'eau (PWA) a déclaré dans un communiqué que les autorités israéliennes avaient au cours des derniers jours considérablement réduit la quantité d'eau allouée aux districts de Ramallah, Naplouse, Jénine et Al-Khalil en Cisjordanie. Ces réductions soudaines ont directement affecté la quantité d'eau fournie au public, conduisant à une pression irrégulière dans les canalisations, a déclaré la PWA, ajoutant qu'elle avait en conséquence été soumise à d'intenses pressions pour gérer et distribuer de manière équitable la quantité d'eau disponible.»Cette crise survient alors même que nous entrons dans la saison estivale, une période de l'année où les gens ont généralement besoin de plus et pas de moins d'eau. La demande en eau devrait augmenter d'environ 30%», a déclaré Mazen Ghneim, directeur de la PWA. M. Ghneim a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il mettre fin à ces mesures arbitraires et cesse d'instrumentaliser les ressources en eau pour opprimer le peuple palestinien.