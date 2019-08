L’Autorité palestinienne a annoncé jeudi son intention de déposer une plainte aux Nations unies contre le Honduras, après que cet Etat d’Amérique centrale eut annoncé l’ouverture d’une mission diplomatique à El Qods occupée, ont rapporté des médias locaux. Dans un communiqué, cité par l’agence Wafa, le ministère palestinien des Affaires étrangères a annoncé qu’il soumettrait une plainte formelle contre le Honduras au secrétaire général des Nations unies après que cet Etat d’Amérique centrale eut annoncé l’ouverture illégale d’une mission diplomatique à El Qods occupée. L’Autorité palestinienne a qualifié la décision hondurienne «d’agression directe contre le peuple palestinien» et de «violation flagrante du droit international et de sa légitimité», a poursuivi la même source. La conseillère auprès de la présidence palestinienne, Hanane Achraoui, a déclaré pour sa part que les dirigeants palestiniens ont décidé de réévaluer leurs relations avec le Honduras». Le statut d’El Qods occupée en tant que ville occupée est approuvé par la grande majorité des Etats, conformément à leurs obligations juridiques et morales en vue de faire respecter le droit international», a-t-elle rappelé. En mai 2018, les Etats Unis avaient procédé au transfert illégal de leur ambassade, suscitant une large condamnation de la communauté internationale.