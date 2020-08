La Palestine a salué, dimanche, l’envoi d’une lettre signée par plusieurs diplomates de l’Union européenne (UE) afin de protester contre les projets de construction d’Israël dans une certaine zone de Jérusalem-Est, et elle a appelé l’UE à prendre des «mesures applicables» contre Israël. Le 31 juillet, des représentants de l’UE et des ambassadeurs de 15 pays européens ont envoyé une lettre de protestation au ministère israélien des Affaires étrangères, afin d’exprimer leur opposition à la décision du gouvernement israélien de commencer la construction de nouvelles habitations dans la colonie de Givat Hamatos. Hanan Ashrawi, membre du Comité exécutif de l’OLP, a exhorté les diplomates européens à «prendre des mesures applicables» pour dissuader Israël. «Nous pensons que l’UE et les gouvernements des

15 Etats devraient adopter des mesures applicables qui dissuaderont Israël de persister sur la voie de l’illégalité, de l’impunité et de l’annexion de facto», a affirmé Mme Ashrawi, dans un communiqué. «L’opposition rhétorique n’a jamais dissuadé Israël. En fait, si l’Etat d’Israël ose intensifier ses pratiques criminelles, c’est précisément parce qu’il est convaincu que l’opposition ne passera jamais des condamnations verbales aux mesures pratiques», a-t-elle ajouté. «S’ils étaient mis en œuvre, ces projets israéliens reviendraient à couper complètement Jérusalem occupée de son environnement palestinien naturel, et à couper la Cisjordanie occupée en deux», a-t-elle averti.