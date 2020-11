La Palestine a exhorté, samedi, la communauté internationale à imposer des sanctions à Israël pour sa politique de démolition de maisons de Palestiniens. Israël a démoli des maisons et des structures de Palestiniens dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie, et a laissé 73 citoyens palestiniens sans abri, a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué de presse. «C'est un crime terrible et complexe qui viole le droit international, les conventions de Genève et les principes des droits de l'homme», a déclaré le ministère. La démolition de maisons et de structures de Palestiniens «témoigne de l'ampleur de l'expansion des colonies de peuplement dans la vallée palestinienne du Jourdain», a-t-il ajouté. Parallèlement, Hazem Qassem, porte-parole du parti au pouvoir à Ghaza, le Hamas, a déclaré que le Hamas appelle à la réactivation de la résistance populaire «pour faire face aux politiques israéliennes contre les Palestiniens».