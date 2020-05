La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 323.723 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi à partir de sources officielles, hier, dans la mi-journée. Plus de 4.918.938 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, beaucoup de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1.813.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 91.938 décès pour 1.528.661 cas. Au moins 289.392 personnes y ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 35.422 morts pour 248.818 cas, l'Italie avec 32.169 morts (226.699 cas), la France avec 28.025 morts (180.809 cas), et l'Espagne avec 27.778 morts (232.037 cas). Au total, 2.972 personnes sont décédées sur les 308.705 cas détectés en Russie depuis le début de l'épidémie. La situation semble toutefois se stabiliser. Au total, le nombre de personnes considérées comme guéries s'établit à 85.392. Avec 8.764 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, la Russie enregistre son plus faible total quotidien depuis le début du mois de mai. En Iran, le président Hassan Rohani a affirmé, hier, que son pays était proche de la «maîtrise» de l'épidémie de Covid-19. L'Iran est le pays le plus touché au Moyen-Orient avec 126.949 cas de contamination et 7.183 morts selon les chiffres officiels.»L'Afrique du Sud reste, à ce jour, le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la maladie, avec plus de 17.000 cas recensés, dont 312 mortels, et près de 8.000 guérisons depuis le premier cas officialisé le 5 mars. Les 57 millions de Sud-Africains vivent depuis le 27 mars sous le régime d'un strict confinement dont les conditions ont été légèrement assouplies au début du mois pour permettre la relance d'une partie de l'économie. Sous réserve de l'évolution de la pandémie, un nouvel allègement est prévu début juin, notamment la réouverture très progressive des écoles. Malgré les critiques de plus en plus vives qui visent le confinement décrété par le président Cyril Ramaphosa, le gouvernement a répété mardi soir que les conditions de sa levée recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'étaient toujours pas réunies.La pandémie de coronavirus, en recul en Europe, est en forte progression en Amérique latine, où le Brésil a dépassé pour la première fois 1.000 morts en 24 heures. Cinq mois après l'apparition de cette maladie, le Brésil est devenu le troisième pays au monde en nombre de contaminations. Et il a enregistré mardi un bilan quotidien de 1.179 décès, selon le ministère de la Santé. Cette progression a porté le total des morts à 17.971 au Brésil, qui déplore plus de la moitié des plus de 30.000 décès enregistrés en Amérique latine et dans Caraïbes. De nombreux experts considèrent les chiffres ministériels très largement sous-estimés: le Brésil manque cruellement de tests. D'autres pays d'Amérique latine enregistrent eux aussi de fortes progressions du Covid-19. C'est le cas du Chili, 18 millions d'habitants, qui a connu mardi sa plus forte hausse de contaminations (3.520) et de décès (31) en 24 heures. «Nous sommes dans un moment très complexe, très difficile», a déclaré le ministre de la Santé Jaime Mañalich.D'autre part, les 3.000 députés de l'Assemblée nationale populaire chinoise(ANP) se réunissent à partir de demain pour la grand-messe annuelle du régime communiste, tout à la gloire du président Xi Jinping. Au pouvoir depuis sept ans, le dirigeant chinois fait face à la plus grave crise de son règne, son régime étant accusé d'avoir tardé à réagir à l'apparition du nouveau coronavirus fin 2019 dans le centre du pays, causant des centaines de milliers de morts dans le monde et une catastrophe économique planétaire. Mais avec le reflux de la pandémie sur le sol national, Pékin se pose en vainqueur face au Covid-19, à côté de pays occidentaux mal préparés, où la maladie continue à faire des ravages. Pendant ce temps, le président Trump poursuit ses attaques. «Un cinglé en Chine vient de publier un communiqué, accusant tout le monde, à l'exception de la Chine, pour le virus qui a tué des centaines de milliers de personnes», a tweeté, hier, le président Trump. «Merci d'expliquer à cet abruti que c'est ‘‘l'incompétence de la Chine'', et rien d'autre, qui a provoqué cette tuerie de masse mondiale!», a-t-il ajouté.