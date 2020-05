La pandémie du nouveau coronavirus a fait 286.835 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan fourni par des sources officielles, hier, en fin de matinée. Plus de 4.201.929 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1.432.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 80.684 décès pour 1.347.936 cas. Au moins 232.733 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 32.065 morts pour 223.060 cas, l'Italie avec 30.739 morts (219.814 cas), l'Espagne avec 26.920 morts (228.030 cas) et la France avec 26.643 morts (177.423 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.919 cas (1 nouveau entre lundi et mardi), dont 4.633 décès et 78.171 guérisons. L'Europe totalisait,hier,en fin de matinée 157.748 décès pour 1.770.167 cas, les Etats-Unis et le Canada 85.740 décès (1.417.841 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 21.526 décès (384.421 cas), l'Asie 10.942 décès (307.696 cas), le Moyen-Orient 7.711 décès (233.522 cas), l'Afrique 2.330 décès (66.098 cas) et l'Océanie 125 décès (8.302 cas).

La Russie a entamé un prudent déconfinement avec la réouverture dans plusieurs régions de certains commerces comme les salons de beauté, mais la plupart des lieux publics demeurent fermés, restaurants compris, tandis que les rassemblements restent interdits. A Moscou, le principal foyer de l'épidémie en Russie - où 232.243 cas ont déjà été enregistrés officiellement-, un confinement quasi-général reste en vigueur et le port du masque et des gants de protection est dorénavant obligatoire dans les transports publics et les supermarchés.

La Russie, qui a enregistré depuis le début de l'épidémie 232.243 cas du nouveau coronavirus, est désormais le deuxième pays au monde en nombre de contaminations, selon un décompte, hier, basé sur des données officielles. Moscou explique ce chiffre, avec plus de 10.000 cas quotidiens enregistrés depuis une dizaine de jours, par une politique de dépistage massif.

Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a annoncé, hier, aux agences de presse russes avoir été testé positif au nouveau coronavirus et recevoir actuellement des soins. «Oui, je suis malade. On me soigne», a-t-il déclaré à TASS, Interfax et Ria Novosti, cette dernière précisant que le porte-parole est actuellement à l'hôpital. Interrogé sur la dernière fois qu'il a eu des contacts avec le président russe, Dmitri Peskov a répondu «Il y a plus d'un mois».

Wuhan, berceau de l'épidémie, prévoit d'engager le dépistage de ses

11 millions d'habitants, alors que l'apparition de six nouveaux cas de contamination font craindre une reprise de la contagion dans la métropole chinoise, rapportent mardi des médias. Chacun des 13 districts de la ville a dix jours pour préparer le dépistage de ses habitants qui se fera à l'acide nucléique, selon une circulaire de la mairie diffusée sur le site du média shanghaïen The Paper. L'économie française a perdu six points de croissance annuelle en deux mois de confinement et l'activité a plongé de 27% au mois d'avril, indique la Banque de France, dont le gouverneur estime que l'Etat va devoir investir dans certaines entreprises pour éviter des faillites. Face aux conséquences de la pandémie, la compagnie aérienne belge Brussels Airlines, filiale du groupe allemand Lufthansa, a annoncé, hier, son intention de supprimer un quart de ses effectifs, soit environ 1.000 postes, une mesure jugée «indispensable pour assurer sa survie». La compagnie aérienne Ryanair compte reprendre 40% de ses vols à partir de juillet avec la mise en place de mesures sanitaires comme le port de masques et des prises de température pour les voyageurs et le personnel de bord, mais sans l'imposition de la distanciation sociale. Le transporteur à bas coût irlandais prévoit d'assurer 1.000 vols par jour vers 90% des destinations desservies avant la crise sanitaire. Les personnes arrivant en Espagne depuis l'étranger seront soumises à une quarantaine de 14 jours, à partir de vendredi et pendant toute la durée de l'état d'urgence, en vigueur jusqu'au 24 mai mais qui pourrait être prolongé. Dans une Europe qui tente le déconfinement avec prudence, la peur d'un nouveau pic demeure intacte.