Le ministre sahraoui de la jeunesse et des sports, Moussa Selma a indiqué que des poursuites judiciaires seront engagées auprès des instances internationales contre tout complice avec l’occupation marocaine qui envisage de domicilier la coupe d’Afrique des nations (CAN) de futsal dans la ville sahraouie de Laâyoune occupée. « Nous rejetons catégoriquement l’organisation de cette compétition, intervenant en violation de la légalité internationale. Si la CAF persiste à l’organiser dans les territoires sahraouis, nous allons examiner la possibilité d’engager une action judiciaire en recourant aux mécanismes légaux et politiques pour dénoncer et poursuivre tout complice avec l’occupation marocaine », a déclaré le ministre sahraoui au forum de l’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, au complexe olympique Mohamed Boudiaf.

Le Maroc compte organiser la CAN de futsal du 28 janvier au 7 février dans la ville occupée de Laâyoune. «J’espère qu’on ne sera pas amené à introduire une plainte auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) contre la CAF au sujet de l’organisation par le Maroc de cette compétition dans les territoires sahraouis occupés. Nous lançons un appel franc à tous les pays membres de l’Union africaine (UA) pour faire pression sur leurs Fédérations nationales de football et ne pas participer à cette compétition», a-t-il déclaré. «N’étant pas actuellement membre de la CAF, nous avons adressé, par le biais du ministère des Affaires étrangères, une correspondance à la Commission de l’UA et aux ambassades des Etats membres de l’UA, pour les appeler à exprimer à la CAF leur indignation face à l’organisation de cette compétition» dans la ville occupée de Laâyoune, a-t-il précisé. De son côté, l’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar, a qualifié l’organisation de la CAN de futsal par le Maroc dans les territoires sahraouis occupés de «déviation flagrante des objectifs nobles du sport car une telle démarche cautionne l’injustice et l’occupation». Pour lui, ce tournoi « s’inscrit dans le cadre de la guerre menée sur tous les fronts par le Maroc pour faire passer le conflit à un niveau supérieur. Cela témoigne de la nouvelle orientation du régime marocain visant à se rebeller contre le droit international, d’autant que toutes les instances internationales y compris la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avaient affirmé, à maintes reprises, que le Maroc n’avait aucune souveraineté sur les territoires sahraouis ».

Le ministre sahraoui des sports a fait savoir que l’Algérie a exprimé sa disposition à soutenir le sport sahraoui, lors d’un entretien avec son homologue algérien, Sid Ali Khaldi. «Nous avons évoqué la possibilité de trouver un mécanisme commun à même de relancer le sport sahraoui dont la mouture sera définie ultérieurement», a-t-il indiqué.