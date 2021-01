Le président du Conseil de sécurité des Nations unies, le représentant de l'Afrique du Sud auprès des Nations unies, a rendu publique une lettre officielle de son pays en sa qualité de président actuel de l'Union africaine (UA), qui comprend la liste des résolutions adoptées par le 14e Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA), et la nouvelle décision sur le conflit du Sahara occidental. La lettre, qui est devenue un document officiel du Conseil de sécurité, indiquait que l'Afrique du Sud «a l'honneur de publier le document actuel, qui comprend les décisions de la 14e session extraordinaire du sommet de l'UA, y compris une résolution sur la question du Sahara occidental, en tant que document officiel du Conseil de sécurité», rapporte l'agence de presse sahraouie (SPS). Dans sa décision adoptée lors de son récent sommet du 6 décembre 2020, l'UA a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions militaires entre le Maroc et la République sahraouie dans la zone tampon d'El-Guerguerat au Sahara occidental, ayant conduit à la violation par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu de 1991. Dans sa résolution, l'UA a également appelé le Conseil de paix et de sécurité de l'UA (CPS) «à travailler avec les deux parties, la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et le Maroc, tous deux Etats membres de l'UA, afin de créer les conditions propices à la conclusion d'un nouveau cessez-le-feu et à la recherche d'une solution juste et durable au conflit qui garantit le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément aux décisions et résolutions pertinentes des Nations unies et aux objectifs et principes de l'Acte constitutif de l'Union africaine».

D'autre part, la résolution appelait le «secrétaire général des Nations unies à nommer un envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental» dont la mission est essentielle pour la relance

du processus onusien d'organisation du référendum d'autodétermination attendu par le, peuple sahraoui depuis de nombreuses décennies.