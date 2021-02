Deux manifestants, dont un mineur qui a reçu une balle dans la tête, ont été tués et une trentaine blessés hier à Mandalay, ans le centre de la Birmanie, par des tirs des forces de l'ordre lors d'un rassemblement anti-junte, les violences les plus sévères depuis le coup d'Etat du 1er février. Cette escalade de la violence intervient au lendemain de la mort d'une jeune épicière de 20 ans, Mya Thwate Thwate Khaing, blessée par balles le 9 février. Plusieurs centaines de policiers sont intervenus sur un chantier naval de la deuxième ville du pays, faisant craindre des arrestations d'employés mobilisés contre le coup d'Etat. Des manifestants ont alors tapé sur des casseroles pour tenter d'empêcher les interpellations, mais la police a tiré, selon un journaliste de l'AFP présent sur les lieux. Des lance-pierres ont aussi été utilisés par la police, d'après des images de l'AFP. La junte au pouvoir depuis le coup d'Etat du 1er février ne cesse d'accentuer la pression sur le mouvement pro-démocratie. Malgré cela, plusieurs milliers de contestataires, dont des représentants des nombreuses minorités ethniques en costume traditionnel, sont de nouveau descendus, hier, dans les rues de Rangoun, la capitale économique. Ils réclament le retour du gouvernement civil, la libération des détenus et l'abolition de la Constitution très favorable aux militaires. Les interpellations se poursuivent avec près de 550 personnes arrêtées en moins de trois semaines (responsables politiques, fonctionnaires grévistes, moines, activistes...), d'après une ONG d'assistance aux prisonniers politiques. Seules une quarantaine ont été relâchées. De nombreux incidents ont été rapportés ces derniers jours, avec plusieurs blessés. La peur des représailles est très forte en Birmanie qui a déjà vécu sous le joug des militaires pendant plus de 50 ans depuis son indépendance en 1948. Malgré cela, parallèlement aux rassemblements, les appels à la désobéissance civile se poursuivent avec des médecins, enseignants, contrôleurs aériens et cheminots toujours en grève. La crise reste au coeur de l'agenda international. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniront demain pour discuter d'éventuelles mesures contre l'armée. «Sanctionner certains chefs militaires est symboliquement important, mais n'aura pas d'impact significatif», a averti l'ONG Burma Campaign UK. «Il est peu probable qu'ils aient des avoirs à geler dans l'Union européenne, et une interdiction de visa n'équivaut à rien de plus qu'à une interdiction de vacances», a-t-elle ajouté, plaidant pour des mesures coercitives élargies aux puissants conglomérats contrôlés par les militaires. À ce jour, les États-Unis, qui ont condamné «toute violence envers le peuple de Birmanie», n'ont annoncé que des sanctions ciblées contre certains généraux tout comme le Royaume-Uni, l'ancienne puissance coloniale, et le Canada. Pékin et Moscou, alliés traditionnels de l'armée birmane aux Nations unies, considèrent la crise comme «une affaire intérieure» au pays. Aung San Suu Kyi, 75 ans, tenue au secret depuis son arrestation, est inculpée pour des motifs non politiques, accusée d'avoir importé «illégalement» des talkies-walkies et d'avoir violé une loi sur la gestion des catastrophes naturelles. Les militaires ont justifié leur coup d'État par des allégations de fraudes massives aux élections de novembre, largement remportées par le parti de la prix Nobel de la paix 1991.