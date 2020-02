La chaîne publique russe Rossiya-24 va diffuser jusqu’au 8 mai un bandeau permanent affichant les noms de plus de 12 millions de combattants soviétiques tombés pendant la Seconde guerre mondiale, en commémoration des 75 ans de la fin du conflit. Le projet a débuté à l’occasion du «Jour du défenseur de la patrie» - le 23 février -, férié en Russie. «Pendant 76 jours, les noms de 12.677.857 combattants apparaîtront sur l’écran 24 heures sur 24: 121.400 noms par jour, 6.070 par heure, 100 par minute», a indiqué dans un communiqué Rossiya-24. Intitulée «Nous nous souvenons de chacun», cette initiative témoigne de l’importance primordiale qu’a en Russie la «Grande Guerre Patriotique», nom donné dans le pays au conflit entre l’URSS et l’Allemagne nazie, source d’une immense fierté et pilier essentiel du patriotisme prôné par le Kremlin. La victoire soviétique a eu lieu au prix de terribles pertes, évaluées à environ 27 millions de morts, selon les chiffres officiels. Cela vise à se souvenir de chaque héros soviétique «indépendamment de son rang», selon Rossiya-24, qui assure que le projet «crée une base factuelle pour contrer toute tentative de falsifier l’histoire de la guerre». Les autorités russes dénoncent régulièrement, depuis de nombreuses années, l’oubli dans lequel sont tombés, selon elles, les considérables sacrifices de l’URSS durant la guerre.