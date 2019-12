La Russie devra trouver un compromis avec l’Union européenne sur les sanctions américaines imposées au projet Nord Stream2, a affirmé, hier, le vice-Premier ministre russe, Dmitri Kozak.»Les possibilités de la pression américaine sur le projet Nord Stream 2 ne sont pas illimitées, compte tenu de la position des principaux pays de l’UE qui souhaitent atteindre la sécurité énergétique et qui comprennent qu’il s’agit d’un projet purement économique», a indiqué M.Kozak à la chaîne russe Russia-24. Il a relevé que, grâce à la décision concernant la prolongation du contrat d’approvisionnement et de transit de gaz avec l’Ukraine, la Russie utilisera tous ses gazoducs pour assurer l’approvisionnement de l’Europe en gaz (russe) qui est moins cher que le gaz naturel liquéfié proposé par les Etats-Unis. M. Kozak a souligné dans ce sens que l’ «intérêt économique se fera sentir» pour l’Europe d’établir une coopération avec la Russie pour la résolution du problème des sanctions et pour trouver un compromis. Les sanctions américaines contre les projets Nord Stream2 et Turkish Stream sont entrées en vigueur le 20 décembre 2019, provoquant notamment la suspension des travaux de construction du Nord Stream par la société suisse chargée de la pose des gazoducs «Allseas».