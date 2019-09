Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré hier que la Russie et ses partenaires dans le cadre de la formule Astana faisaient de leur mieux pour former un Comité constitutionnel en Syrie, assurant que la composition de cette instance est en voie d’être finalisée. S’exprimant à l’Institut des relations internationales de Moscou, le chef de la diplomatie russe, cité par Spoutnik, a affirmé qu’ « il ne reste qu’un ou deux noms à compléter». «Malgré les obstacles artificiellement créés, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, avec la formule d’Astana, dont font partie la Turquie et l’Iran, pour créer un comité constitutionnel syrien qui convienne à tout le monde», a souligné M. Lavrov. Un peu plus tôt, le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU et d’autres organisations à Genève, Gennady Gatilov a déclaré que Moscou espérait que la première réunion du Comité constitutionnel syrien se tiendrait en septembre. L’envoyé spécial du président russe en Syrie, Alexander Lavrentiev, a annoncé depuis Nur Sultan que Moscou espérait que l’envoyé spécial de l’ONU, Ger Pedersen, annoncerait l’achèvement du comité constitutionnel syrien en septembre