Le retrait de l’Iran de l’accord sur le nucléaire iranien, en réponse à la sortie des états-Unis de cet accord conclu en 2015, signifierait la disparition des efforts, durant 4 ans, déployés par la communauté internationale pour résoudre le dossier nucléaire iranien, et cela aurait des conséquences «déplorables», a mis en garde, vendredi, le ministère russe des Affaires étrangères. «L’effondrement éventuel de cet accord, serait la conséquence de la sortie unilatérale et illégitime des états-Unis de cet accord, ainsi que de l’incapacité des partenaires européens a garantir les conditions qu’ils ont proposées à l’Iran», a estimé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d’une conférence de presse L’Iran a repris, jeudi, l’enrichissement d’uranium sur son site nucléaire de Fordow, marquant une étape supplémentaire dans la réduction de ses engagements, en application du Plan d’action global commun (JCPOA), en réponse au retrait des états-Unis de cet accord, en mai 2018, et au rétablissement des sanctions américaines, ainsi qu’à la lenteur des Européens à permettre les transactions bancaires et les exportations pétrolières de ce pays. Zakharova a estimé que la politique d’affrontement avec l’Iran, appliquée par les états-Unis, était destructrice et de courte vue.