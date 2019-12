La Russie prendra des mesures en réponse aux sanctions «illégitimes» des Etats-Unis sur les projets Nord Stream 2 et Turkish Stream, a affirmé, hier, à Moscou le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov. «C’est une question qui nécessite un travail et une analyse calme. Ces actions sont absolument inacceptables et sont en violation de toutes les normes concevables du droit international. elles ne resteront pas sans réaction», a indiqué le chef de la diplomatie russe lors d’une intervention au Conseil de la Fédération. Il a souligné que par ces sanctions, «Washington a démontré que sa diplomatie se résume à l’intimidation par diverses méthodes, sanctions, ultimatums et menaces», tandis que les actions de Moscou sont purement économiques et visent à garantir la sécurité énergétique de l’Europe.

«Les Etats-Unis tentent de ralentir la formation d’un ordre mondial polycentrique», a estimé M. Lavrov, ajoutant que Moscou est prête à maintenir les contacts avec Washington suivant les principes de respect mutuel et de l’équilibre des intérêts.

Les sanctions américaines contre les projets Nord Stream 2 et Turkish Stream sont entrées en vigueur le 20 décembre, provoquant notamment la suspension des travaux de construction du Nord Stream par la société suisse chargée de la pose des gazoducs, «Allseas».