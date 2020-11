La société de certification norvégienne DNV GL a annoncé dans un communiqué qu'elle allait supprimer progressivement sa participation au projet controversé Bitcoin de Soluna au Sahara occidental occupé. La société de certification mondiale, basée à Oslo, a indiqué dans le même communiqué qu'elle «ne conclura pas de nouveaux contrats commerciaux au Sahara occidental» et que «les projets en cours prendront fin dans quelques mois, et la dernière évaluation de la mesure éolienne fin 2021 «. La mission de DNV GL est apparue l'hiver dernier sur le site Web d'une société américaine Soluna qui doit produire de l'énergie pour l'extraction de bitcoins dans le territoire occupé. «Nous félicitons DNV GL pour sa décision d'éliminer progressivement le projet au Sahara Occidental et apprécions qu'ils s'abstiennent de nouveaux engagements dans le territoire», a déclaré Erik Hagen, directeur du Comité norvégien de soutien pour le Sahara Occidental à propos de la sortie de DNV GL du projet Bitcoin sur un territoire occupé. «L'épisode souligne l'importance pour les grandes entreprises internationales de mettre en place des politiques claires concernant les affaires sur les terres occupées, et que la sonnette d'alarme doit sonner lorsqu'elles sont entraînées dans de telles opérations», a ajouté Hagen cité par l'observatoire Western Sahara Ressources Watch.

En 2015, le journal norvégien Bistandsaktuelt a publié que DNV Climate Change Services avait refusé de procéder à la certification d'un parc d'éoliennes au Sahara Occidental. La société avait initialement été informée que le parc devait être situé au Maroc, ce qui n'était pas le cas. «Lorsque nous avons visité le projet, il est devenu clair que nos soupçons étaient justifiés. C'était donc assez simple de notre part. En janvier, nous avons révélé que nous serions défavorables au projet», avait, alors, déclaré Stein B Jensen de DNV GL. Le développement marocain de projets de parcs solaires et éoliens dans le territoire occupé se déroule à une vitesse croissante et jouera probablement un rôle de plus en plus dangereux dans le conflit.»Le projet énergétique de l'opérateur américain se déroule au mépris du consentement du peuple sahraoui et du droit à l'autodétermination. Il soutient directement les plans d'annexion du Maroc. Nous condamnons le rôle de Soluna à cet égard et demandons une réponse immédiate aux questions soulevées par Western Sahara Resource Watch», a déclaré Erik Hagen. En mars de cette année, WSRW avait contacté Soluna au sujet de la nouvelle que l'entreprise avait reçu la permission du gouvernement marocain pour aller de l'avant avec ses plans. Jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas pris la peine de répondre.

La ministre norvégienne des Affaires étrangères, Ine Marie Soreide Eriksen, a déclaré au Parlement norvégien, en juin 2019, que «les autorités norvégiennes ont depuis 2007 découragé les entreprises norvégiennes de commerce, d'investissement, d'exploitation des ressources et d'autres types d'activités commerciales au Sahara occidental qui ne se conforment pas au consentement des Sahraouis, et peuvent donc être en violation du droit international. Cette position reste inchangée».