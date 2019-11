La justesse de la cause palestinienne vient de remporter une nouvelle victoire au sein des Nations unies après le vote, mardi, par l’Assemblée générale, d’une résolution en faveur du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et, du coup, le rejet de la nouvelle position des états Unis, considérant les colonies de l’occupant israélien en Cisjordanie comme étant un acte non transgressant du droit international. «Ce vote constitue une réponse immédiate aux remarques du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo selon lesquelles les colonies israéliennes en Cisjordanie ne contredisent ni ne violent le droit international», a déclaré l’Autorité palestinienne. Les états-Unis ont annoncé, lundi, via leur secrétaire général aux affaires étrangères, Mike Pompéo, qu’ils ne considéraient plus comme «illégales les colonies israéliennes en Cisjordanie en Palestine». Le vote en question a eu lieu, selon un communiqué du ministère palestinien des Affaires étrangères lors d’une session de la Troisième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU. «Une résolution soutenant le droit palestinien à l’autodétermination a été adoptée. Au total,165 états ont voté en faveur de la résolution, cinq ont voté contre et neuf se sont abstenus», mentionne le communiqué. Le Conseil de sécurité, qui doit tenir une réunion plus tard dans la journée, sur la position des états-Unis, emboîtera sans doute le pas à l’Assemblée générale aux Nations unies, s’accordent à dire des observateurs de la scène internationale, affirmant que la majorité des pays siégeant au sein du Conseil de sécurité sont acquis à la cause palestinienne. La victoire de la cause palestinienne aux Nations unies s’ajoute à celle venant, il y a deux jours, de la part de l’Union européenne exprimée via sa cheffe de la diplomatie, Federica Mogherini. «La position de l’Union européenne sur la politique de colonisation israélienne dans le territoire palestinien occupé est claire et reste inchangée : toute activité de colonisation est illégale, au regard du droit international et compromet la viabilité de la solution à deux états et les perspectives d’une paix durable, comme le réaffirme la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies», a déclaré Mme Mogherini, appelant par la même occasion l’occupant israélien à mettre fin à toute activité de colonisation. La Russie, l’autre puissance internationale, a vivement critiqué la nouvelle position des états-Unis à l’endroit du peuple palestinien. «La Russie soutient la résolution 2334 du conseil de sécurité, qui a affirmé que les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés en 1967 sont illégales et constituent une violation flagrante de la loi internationale», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Les pays arabes ont dénoncé, pour leur part, la «nouvelle agression et l’entêtement de la politique américaine», alors que la Ligue des Etats arabes a décidé d’organiser, dans les prochaines heures, une réunion ministérielle d’urgence. De tous les pays du monde, les états-Unis est jugé comme le pays «le plus hostile et ennemi» du peuple palestinien, enchaînent les actes «sadiques». L’histoire retient que les états-Unis est le seul pays au monde ayant appelé à la «reconnaissance» d’El Qods, comme «capitale» d’Israël et avec le transfert de son ambassade à El Qods occupée. Les états-Unis sont aussi le seul pays au monde ayant décidé de couper ses aides au profit du peuple palestinien, en pleine crise humanitaire et d’appeler en même temps ses alliés à faire de même. Ils sont aussi le seul pays à avoir exprimé, dans leur dernière décision, le fait de ne plus considérer les colonies israéliennes comme illégales, en violation du droit international. L’hostilité et l’animosité des états-Unis à l’égard du peuple palestinien ont été, pendant longtemps, exprimées et entretenues à travers les médias, et ce, en exerçant sciemment un black-out médiatique sur toutes les agressions de l’armée de l’occupation israélienne à l’endroit des Palestiniens. En outre, l’histoire retient qu’Israël est et a toujours été sous la protection des états-Unis.