Salué comme le grand bâtisseur de la Tunisie démocratique, le défunt président Béji Caîd Essebsi aura cultivé bon nombre de paradoxes tout au long d’une carrière aussi brillante que longue. Il aura travaillé avec le père historique de l’indépendance tunisienne, Habib Bourguiba, puis avec celui qui l’a déposé avant d’être à son tour chassé par une révolution du Jasmin, annonciatrice du printemps arabe, Zine el Abidine Ben Ali. Il aura occupé les hautes fonctions de ministre de l’Intérieur, de la Défense et de président de l’Assemblée des représentants du peuple avant d’être appelé à la rescousse en 2011 pour une mission de bons offices réclamée à la fois par les islamistes de Ennahdha et par leurs farouches opposants du camp démocrate. Béji Caïd Essebsi réussira non seulement la gageure d’une « réconciliation » consensuelle mais il en profitera pour fonder son propre parti, Nidaa Tounes, avec lequel il entrera au palais de Carthage comme le premier président démocratiquement élu de la Tunisie.

Désormais, le pays est confronté à ses propres contradictions. Une élection présidentielle anticipée est convoquée pour le 15 septembre alors même que la loi électorale élaborée de concert par Ennahdha, de Rached Ghanouchi et Tahya Tounes, de Youssef Chahed impose l’exclusion de candidats très en vogue. Le président défunt avait refusé de la ratifier, considérant qu’elle ne correspond pas à l’esprit de la loi fondamentale qu’il avait apporté dans ses bagages en 2014. Mais le grand dilemme auquel la Tunisie doit faire face, c’est aujourd’hui l’absence cruelle d’une Cour constitutionnelle pour la composition de laquelle il y a eu un nouvel échec, pas plus tard que la semaine dernière.

Ce n’est pas le seul chantier que le président Béji Caïd Essebsi n’aura pas pu mener à bien. Le projet qui lui tenait à cœur, d’une parité hommes-femmes dans l’héritage, quitte à bousculer un tabou dans un pays où les islamistes semblent majoritaires malgré les apparences, la consolidation des institutions démocratiques restent inachevés. Ce ne sera pas faute d’avoir tout essayé mais le rôle du disparu a sérieusement pâti, au cours des deux dernières années, des remous et des affrontements que son fils Hafedh, devenu contre vents et marées l’unique timonier du parti Nidaa Tounes, a multiplié avec plusieurs dirigeants d’envergure et au final avec Youssef Chahed. Les ambitions de ce dernier sont au moins aussi grandes que celles de Hafedh Caïd Essebsi et il a su s’attirer les bonnes grâces de Rached Ghannouchi et des autres responsables de Ennahdha auxquels il doit son maintien à la tête du gouvernement durant l’année 2018.

Les hommages unanimes qui ont vu en Béji Caïd Essebsi un « homme d’état » dont la finesse politique et le sens aigu de la nation ont permis à la Tunisie de traverser indemne les turbulences de l’après-révolution vont très vite devoir laisser place aux enjeux de sa succession. Comme Bourguiba, il a assuré une stabilité que les Tunisiens devront protéger comme la prunelle de leurs yeux, sachant que la menace terroriste est toujours pendante. Vu le grand désarroi dans lequel se trouve tout le pays, partis politiques, organisations syndicales et société civile confondus, le travail ne sera ni aisé ni secondaire même si la fragmentation de Nidaa Tounes, miné par de multiples scissions, laisse le champ libre aux deux forces dominantes que sont Ennahdha et Tahya Tounes. Cette dernière est un conglomérat d’ambitions et de visées multiformes qui aura bien du mal à tenir la route sur le long terme, auquel cas la Tunisie est vraiment à la croisée des chemins.