En Tunisie, on ne badine pas avec le confinement. La preuve, le ministre de l'Intérieur tunisien, Hichem Mechichi, a indiqué, hier, que le nombre des arrestations effectuées par son département pour cause de non respect du confinement sanitaire total et du couvre-feu est estimé entre 100 et 150 arrestations quotidiennes, selon l'information rapportée par l'agence de presse TAP. Mechichi a révélé la saisie de plus de 2500 voitures avec comme conséquence le retrait de 60000 permis et cartes grises. Accompagnant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Asma Shiri Laabidi, durant une visite aux unités spéciales chargées des investigations pour les crimes de violence contre la femme et les enfants, au district de la Garde nationale de Ben Arous, et celui de la Sûreté nationale de Hamam Lif, Mechichi a déclaré, en outre, que dès aujourd'hui, une amende financière sera infligée à toute personne ne respectant pas le couvre-feu. Un décret sera promulgué à cet effet, a ajouté le ministre tunisien. «L'amende financière incitera le citoyen à respecter le confinement sanitaire total. Ceci étant, l'amende n'annule pas la possibilité d'appliquer des poursuites et d'autres sanctions, surtout en cas de récidive ou de non-respect du confinement et peut aller jusqu'à des peines de privation de liberté» a-t-il prévenu. Les autorités tunisiennes ont constaté que le respect du confinement sanitaire total s'est beaucoup amélioré avec la décision récente qui fait du vendredi un jour de repos à titre exceptionnel. Reste à relever que les modalités d'octroi des autorisations de circuler pendant les heures du couvre-feu sont encore au stade de l'évaluation et qu'elles doivent faire l'objet d'une séance de travail interministérielle, «regroupant toutes les structures habilitées à délivrer» lesdites autorisations.

Le pays connaît une relative baisse de tension depuis vendredi dernier, jour où le Fonds monétaire international lui a accordé un prêt d'urgence de 745 millions de dollars pour lui permettre de mieux affronter les conséquences de la pandémie de Covid-19. C'est à la suite de démarches pressantes et de sollicitations répétées que le geste est intervenu sous forme d'instrument de financement rapide, accordé à tout pays membre et bien plus souple que les programmes habituels qui impliquent le passage par des revues régulières. Le fait est que la Tunisie se débat dans un contexte socio-économique alarmant. Le pays est au bord du gouffre et son économie pourrait se contracter de 4,3% en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus. Auquel cas, il s'agira, préviennent les analystes, de la pire récession que connaîtra la Tunisie depuis son accès à l'indépendance en 1956.

Les dirigeants tunisiens se sont engagés, de ce fait, à prendre, d'une part, des mesures urgentes en faveur du secteur de la santé, des instruments de sécurité sociale et des entreprises en difficulté. Elles doivent également limiter les tensions budgétaires, par le biais d'un mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants, une réduction urgente de la masse salariale de la fonction publique et d'un rééchelonnement des investissements publics non prioritaires. C'est-à-dire tout ce à quoi le pays s'est engagé précédemment sous forme de réformes profondes. D'autres aides, moins conséquentes mais tout aussi utiles, sont venues de la part de l'Algérie (150 millions de dollars), de l'Union européenne, ainsi que de l'Italie.