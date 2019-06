Confirmant de multiples alertes qui ont jalonné l’année actuelle, surtout à l’intérieur du pays, un double attentat a ébranlé jeudi la capitale tunisienne, faisant un mort et huit blessés. Il a été presque aussitôt revendiqué par Daesh via son agence de propagande Amak. Un vrai drame pour le peuple frère dans la mesure où il se préparait, avec un optimisme

retrouvé, à aborder la saison touristique après des efforts gigantesques pour récupérer les tours-opérateurs qui avaient déserté les lieux au lendemain de l’attentat de Sousse. Si la condamnation de ce lâche attentat a été unanime aussi bien du côté arabe que des pays occidentaux, il n’en demeure pas moins que c’est là le premier attentat commis dans la capitale depuis celui d’octobre 2018 lorsque sur la même avenue Bourguiba une femme kamikaze avait ciblé une escouade de policiers, faisant 26 blessés dont quelques civils. Jeudi dernier donc, c’était aussi un kamikaze qui s’est attaqué à un véhicule de police, blessant trois civils et deux agents de sécurité dont l’un a succombé des suites de ses blessures. A peine une demi-heure plus tard, c’était autour d’un autre kamikaze de s’en prendre à un complexe de la garde nationale ( gendarmerie ), dans la périphérie de la capitale, faisant quatre blessés parmi les gardes de faction. Dans les deux cas, l’atmosphère s’est évidemment assombrie à Tunis et les appels ont été nombreux, du côté des partis et des organisations comme l’UGTT pour recommander la vigilance citoyenne afin de contrecarrer d’autres attaques éventuelles.

Si la première préoccupation qui vient à l’esprit des Tunisiens, dans les heures qui ont suivi les deux attaques, concerne la saison touristique et la nécessité de déjouer les conséquences néfastes qu’elles pourraient avoir sur les tours-opérateurs déjà engagés, elle n’est pas la seule car la pression terroriste pourrait aussi servir de prétexte, disent certains partis et personnalités politiques, pour tenter de « ne pas respecter les échéances constitutionnelles », voire même « réprimer et saper les aspirations populaires ». Tous les regards sont en effet tournés vers les rendez-vous électoraux de novembre prochain, les élections législatives devant précéder de quelques semaines à peine la présidentielle. Ce n’est donc pas un hasard si les réactions immédiates ont consisté d’emblée à relativiser les effets des deux attaques aussi bien sur la saison touristique, qualifiée de prometteuse par le ministre en charge du secteur, que sur les échéances électorales elles-mêmes. Rendu sur le lieu du premier attentat, avenue Bourguiba, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a considéré que les deux attaques sont un « échec » et il a pressé ses compatriotes pour une solidarité active avec les institutions militaires et sécuritaires tout en gardant confiance dans la capacité de leur pays à surmonter ce genre d’épreuves. «Les attaques de Tunis montrent clairement la déception des terroristes, après la réussite des opérations sécuritaires et militaires menées pendant le mois de Ramadhan», a-t-il déclaré aux médias. Selon Chahed, les terroristes cherchent avec de telles attaques à « fragiliser» l’économie tunisienne et la transition démocratique en prévision des échéances de novembre prochain. «Nous sommes fermement déterminés à lutter contre le terrorisme. Ces groupes de terroristes n’ont pas leur place en Tunisie», a-t-il ainsi réaffirmé.

Pour analyser les tenants et les aboutissants de ces attentats, les députés ont réclamé une réunion d’urgence, convoquée sans délai par le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Ennaceur afin de débattre de la situation générale du pays après les deux attentats-suicides. Pourtant, l’expérience montre que la Tunisie est de moins en moins fragile face à la menace terroriste, dont elle a pris la mesure depuis la tragédie de Sousse et que les efforts consentis pour combattre le phénomène ont bel et bien produit leur fruit, même si demeurent quelques relents liés aux conséquences des conflits en Libye et en Syrie. Il faut espérer que la grande attente des dirigeants et de la population qui en est tributaire quant à une saison touristique « prometteuse » soit couronnée de succès, auquel cas le terrorisme aura définitivement perdu sa dernière bataille, dans cette région maghrébine.