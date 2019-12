Le chef du gouvernement tunisien désigné par Ennahdha et chargé par le président Kaïs Saïed de former une équipe a-t-il brûlé les étapes, quand il a annoncé, samedi dernier, que la liste sera officialisée dans la semaine ? Apparemment oui, puisque le lendemain deux partis censés adhérer à la coalition ont brusquement décidé la rupture. Sans doute est-cela le résultat de la consultation que chaque formation avait souhaité faire auprès de ses structures, à la fois pour entériner les trois noms soumis pour différents portefeuilles et aussi et surtout pour convaincre de l’importance de ces portefeuilles consentis par le parti islamiste, sorti vainqueur affaibli des dernières législatives.

Malgré cette défection majeure, le dirigeant d’Ennahdha, Noureddine Bhiri a exprimé, dans un post Facebook, dimanche dernier, l’attachement du parti islamiste à un gouvernement incluant d’ autres partis politiques au service de «l’intérêt national et de l’unité des Tunisiens». Ce faisant, Ennahdha laisse entendre qu’elle demeure disponible à une entente cordiale malgré le non-respect par les partis Attayar et Echaab de leurs engagements. Comme il ne reste plus que Tahya Tounes dont le nombre de sièges à l’Assemblée des représentants du peuple ( ARP ) est loin de suffire pour parvenir à une majorité approximative, Ennahdha est condamnée à s’entendre avec Qalb Tounes dont les dirigeants ont soufflé le chaud et le froid, se disant tantôt non concernés par la participation et tantôt prêts à discuter sur les postes que la formation de Rached Ghannouchi est prête à leur consentir.

Les dirigeants islamistes affirment à qui veut bien les entendre qu’ils ont fait d’importantes concessions, « plus qu’ils n’en faut » même clament-ils, pour constituer un gouvernement national avec un programme ambitieux. Or, la confiance placée dans les partis Attayar et Echaab a été flouée, de sorte que le Majless Echoura d’Ennahdha devait se réunir, hier, pour examiner les conséquences de cette volte-face et les moyens de la surmonter. Les dirigeants du parti islamiste n’excluent aucune possibilité : outre un gouvernement de coalition partisane, ils se disent prêts à un gouvernement minoritaire ou, sinon, d’en référer au chef de l’Etat, à charge pour celui-ci de désigner un nouveau chef du gouvernement et de le charger de constituer une équipe non partisane.

La participation de Qalb Tounes est hypothéquée par le fait que Ennahdha n’a pas cessé de répéter, depuis plusieurs semaines, sa détermination à refuser sa présence dans le futur gouvernement, malgré les gestes de Nabil Karoui qui a maintes fois tressé des lauriers à Rached Ghannouchi et dont les députés ont permis l’élection du chef islamiste à la présidence de l’ARP. Depuis deux semaines, Qalb Tounes a pris son mal en patience, affirmant qu’il ne voterait pas pour un gouvernement de partis coalisés mais qu’il apporterait sa caution à Habib Jemli s’il parvient à rassembler une équipe de technocrates. Pour le parti de Nabil Karoui, il convient de réunir un gouvernement de compétences et de maintenir les ministères de souveraineté à l’écart des tiraillements et des manœuvres politiques.

Désormais, Ennahdha n’a plus beaucoup de marges de manœuvres et c’est pourquoi il lui faut faire de nouvelles concessions, faute de quoi la Tunisie serait dans l’ornière et Habib Jemli incapable de prétendre à une validation parlementaire de l’équipe à la formation de laquelle il continue d’œuvrer avec persévérance, avant la date fatidique du 15 janvier prochain.