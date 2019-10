A en croire les résultats donnés par les instituts de sondages, Sigma Conseil et Ermhold Consulting, les législatives de dimanche dernier n’ont pas contribué à dissiper l’épais brouillard politique dans lequel est plongée la Tunisie. Plus grave, il semble que le pays soit désormais ingouvernable.

Les deux instituts s’accordent reconnaître la victoire d’Ennahdha, le parti islamiste qui a gouverné le pays en 2011, puis a participé à tous les autres gouvernements, depuis, suivi par la formation à peine venue de Nabil Karoui, Qalb Tounes, le patron de Nessma TV étant, quant à lui, dans le système politique depuis l’avènement de Zine el Abidine Ben Ali.

Ennahdha est ainsi crédité de 40 sièges tandis que Qalb Tounes obtiendrait entre

33 et 35 sièges. En attendant que les chiffres soient affinés par l’Instance supérieure indépendante chargée des élections ( ISIE ), d’ici jeudi prochain, un premier constat apparaît. Le dégagisme du

15 septembre dernier, lors du 1er tour de l’élection présidentielle qui a été fatal aux partis ayant pignon sur rue, est bel et bien confirmé. Les signes avant-coureurs étaient déjà apparus en mars 2018, au lendemain des municipales qui ont vu le parti majoritaire, Nidaa Tounes, s’effon-

drer piteusement.

Le ras-le-bol de la société tunisienne a cédé place à une sorte de désespoir fataliste, dans un contexte sans cesse aggravé de mauvaise gouvernance, de corruption, de chômage et d’inflation galopante. D’aucuns ont cru voir dans ces résultats effarants une sorte de suicide collectif, face à l’incurie des équipes dirigeantes dont les ambitions ont volé en éclats à l’occasion du vote présidentiel puis législatif. De toute évidence, ce sera donc Ennahdha et ses

40 députés qui garderont la main aussi bien dans la composition du prochain gouvernement que pour le perchoir de l’ARP. Autant dire que le prochain vainqueur du

2e tour de la présidentielle aura une marge de manœuvre extrêmement réduite, compte tenu du système parlementaire tunisien qui donne les commandes réelles du pays au seul chef du gouvernement, à condition qu’il bénéficie d’un soutien conséquent des députés. Comme nous l’avions prédit, Ennahdha a encore reculé, par rapport à 2014, lorsque le parti islamiste comptait

69 sièges, et, plus encore, à la Constituante de 2011 où il s’emparait de 83 sièges. Quant aux 120 sièges restants, ils ont été distribués à l’emporte-pièces, entre de nombreux indépendants qui n’en croient pas leurs yeux et leurs oreilles, et les rescapés des partis du centre et de la gauche. Preuve que la moitié des électeurs tunisiens se sont « amusés » à compliquer davantage la scène politique, rendant le travail de l’ISIE cornélien comme l’indique l’élection de Ghazi Karoui, frère de Nabil et partie prenante de ses démêlés avec la justice. A croire que l’imbroglio juridico-politique du patron de Nessma TV ne suffisait pas pour empoisonner le climat et la tâche de l’ISIE. Des observateurs attentifs ont cru devoir tirer la sonnette d’alarme sur une telle situation, la Tunisie étant tombée, selon eux, dans l’escarcelle de nouveaux élus qui n’ont d’expériences que « celles des discussions de café, les pages Facebook et les chroniques » à profusion.