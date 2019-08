Le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu a affirmé hier que les soldats turcs n’abandonneraient pas le poste d’observation encerclé par les forces du régime syrien, près de la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. «Nous ne sommes pas là-bas parce que nous ne pouvons pas en partir, mais parce que nous ne voulons pas en partir», a martelé en conférence de presse le ministre des Affaires étrangères, lors d’un déplacement au Liban. Hier, les forces syriennes ont repris plusieurs localités dans le nord de la province de Hama, dont celle de Morek où se trouve le poste d’observation de l’armée turque. La province de Hama est voisine de celle d’Idlib.»Les forces du régime se sont déployées à Morek et dans tout le nord de la province de Hama, sans s’en prendre au poste d’observation», a indiqué l’OSDH, mais «le poste est encerclé, et pour les soldats (turcs) il n’y a pas d’issue possible» ces territoires désormais tenus par le régime. L’agence officielle Sana a confirmé que l’armée syrienne avait pris le contrôle de plusieurs villages de Hama, dont Morek et Kafr Zita.»Oui il y a des affrontements dans la région d’Idlib. Les forces du régime mènent des activités autour de notre poste d’observation», a reconnu du bout des lèvres M. Cavusoglu, précisant que la question était discutée avec l’Iran et la Russie, deux alliés du régime syrien.