La Turquie pourrait fermer deux bases militaires des Etats-Unis si «nécessaire», a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan. «Si nécessaire, nous aurons des discussions avec toutes nos délégations, et pourrons fermer les bases d’Incirlik (base aérienne de la province d’Adana) et de Kürecik (station radar dans la province Malatya)», a déclaré le président Turc dans une interview télévisée. «Nous pourrions avoir à prendre d’autres décisions», a-t-il indiqué, dénonçant une résolution du Sénat américain reconnaissant le génocide arménien de 1915. Cette résolution est «complètement politique», a-t-il estimé, ajoutant : «il est très important pour les deux camps que les Etats-Unis ne prennent pas d’actions irréversibles dans nos relations.» «Nous regrettons que la polarisation de la politique intérieure américaine ait des conséquences négatives pour nous et que certains groupes profitent d’événements dans notre pays pour faire avancer leurs intérêts afin d’affaiblir Trump», a-t-il ajouté. La résolution américaine entérine la commémoration du prétendu génocide arménien par l’empire Ottoman, entre 1915 et 1923. La base aérienne d’Incirlik est fondamentale pour les opérations américaines dans la région. La station radar de Kürecik est