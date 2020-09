La Turquie a annoncé qu'elle mènerait un exercice naval de tir réel au large de Chypre entre samedi et lundi, malgré la menace de sanctions brandie par l'Union européenne en raison de ses actions en Méditerranée orientale.Dans une notice d'information maritime (Navtex) publiée vendredi, la Turquie a annoncé qu'elle allait effectuer cet exercice au large de Sadrazamkoy, dans le Nord de Chypre. Cette annonce a été faite au lendemain d'une déclaration de sept dirigeants de pays du sud de l'UE qui ont exhorté la Turquie à cesser sa politique de «confrontation» en Méditerranée orientale, et ont agité le spectre de sanctions européennes si Ankara continuait à contester les droits d'exploration gazière de la Grèce et de Chypre dans la zone. Cette question sera à l'agenda du Conseil européen des 24 et 25 septembre. En réaction, la Turquie a dénoncé une déclaration «biaisée», estimant qu'elle contenait des éléments «déconnectés de la réalité et dépourvus de base juridique». La Turquie et la Grèce, toutes deux membres de l'Otan, se déchirent à propos de gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, dans une zone qu'Athènes estime relever de sa souveraineté. La tension est montée d'un cran quand la Turquie a envoyé, le 10 août, un navire de prospection sismique accompagné de navires de guerre dans des eaux revendiquées par la Grèce, ce qui a poussé Athènes à lancer des manoeuvres navales pour défendre son territoire maritime. Le navire de prospection est censé rester dans les eaux contestées jusqu'à hier.