Les autorités tunisiennes ont remis en place vendredi un couvre-feu à El Hamma, ville de l'est de la Tunisie confrontée à une recrudescence des cas de nouveau coronavirus, et ont suspendu toutes les liaisons ferroviaires desservant la région. Un couvre-feu a été instauré de 17 heures à 5 heures du matin pour une semaine dans cette ville de 100.000 habitants, a indiqué Nacef Ennajeh, son maire. Selon lui, El Hamma a enregistré au total 441 cas de Covid-19 dont cinquante nouveaux cas jeudi, essentiellement des jeunes asymptomatiques, et cinq décès depuis le début de la pandémie en mars. La Tunisie a recensé sur son territoire 2.543 cas, dont 63 décès. M. Ennajeh avait lancé jeudi un «cri de détresse» face à la désorganisation des services de santé, déplorant que les malades ne soient «pas admis faute de service administratif», déserté après une vague de contaminations. L'hôpital de la ville est dépourvu de directeur et mal équipé. Un hôpital de campagne a été mis en place par l'armée en fin de semaine dernière.

La prière du vendredi, les mariages et autres festivités y avaient de nouveau été interdits mi-août. Les cafés et restaurants ne peuvent faire que de la vente à emporter pour limiter les rassemblements. La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé jeudi soir dans un communiqué la suspension de la desserte entre Tunis et Gabès, la grande ville voisine d'El Hamma, en raison de la situation sanitaire. La quasi-totalité des restrictions ont été levées en Tunisie au début de l'été. Mais face à la multiplication des cas depuis l'ouverture des frontières le 27 juin, les autorités tunisiennes ont annoncé mercredi que tous les voyageurs devraient désormais présenter un test PCR négatif pour entrer dans le pays.

Par ailleurs, plus de 90 individus à travers la Tunisie ont été arrêtés pour tentative d'immigration clandestine, quelques jours seulement après la mise en échec de plusieurs autres tentatives par la Garde nationale tunisienne, a annoncé vendredi le ministère tunisien de l'Intérieur. «En deux jours (19-20 août), 91 individus ont été interpellés, alors qu'ils étaient sur le point de rallier les côtes européenne», indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Des canots pneumatiques et des embarcations de fortune ainsi qu'une somme importante d'argent en devises ont été saisies, selon la même source. Au début de semaine, des unités et patrouilles de la Garde nationale tunisienne avaient mis en échec plusieurs autres tentatives d'immigration illégale et ont arrêté 96 individus alors qu'ils étaient sur le point de naviguer clandestinement vers les côtes européennes, toujours selon le ministère de l'Intérieur.

Les tentatives d'immigration clandestine se multiplient en été, alors que les migrants cherchent notamment à rejoindre l'île italienne de Lampedusa, située à environ 80 km de la côte tunisienne.