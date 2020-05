La situation préoccupante en Libye, lourdement alimentée par une actualité guerrière, semble échapper à tout contrôle. Le refus de valider la candidature de Ramtane Lamara au poste d'envoyé spécial du secrétaire général de l'Onu dans ce pays, illustre si besoin, une volonté de quelques parties d'imposer un agenda qui ne cadre pas avec un retour rapide à la paix. Les forts soupçons de collusion entre certains acteurs, dont l'intérêt diverge avec celui des pays riverains de la Libye, compliquent considérablement la donne sur le terrain et apporte un surplus de tension entre les belligérants, de sorte à ce qu'aucune action politique ne puisse déboucher sur une solution pacifique, inclusive et négociée entre Libyens eux-mêmes. Cet état de fait met en évidence une incapacité avérée de l'Union africaine, dont la Libye est membre à part entière, à trouver une issue à la crise. L'ensemble des mécanismes diplomatiques déployés par l'UA n'ont, à ce jour montré, aucune efficacité. Parmi les initiatives lancée par les Africains en direction de ce qui fut l'un des pôles de l'Unité du continent, le «Groupe de contact» créé par le 33e Sommet de l'Union africaine. La mission de cette instance, dont l'Algérie est partie prenante, consiste en la promotion de «la coordination des efforts internationaux en vue d'aboutir à une solution durable à la crise libyenne au moyen d'un dialogue inclusif», selon la résolution du Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Ledit Groupe s'est réuni avant-hier en visioconférence pour, visiblement, constater l'impasse et appréhender les velléités guerrières de l'Otan et de la Turquie, deux puissances qui soufflent et froid sur le brasier libyen. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a pris part à la réunion, en qualité de représentant du président de la République, a réitéré «la position constante de l'Algérie» appelant l'ensemble des acteurs libyens à «la nécessité du dialogue et de la réconciliation nationale en tant que seule alternative pour préserver l'unité, la sécurité et la stabilité de la Libye». Un appel que l'Algérie ne cesse de reproduire et qui a eu un véritable écho à l'intérieur du pays. On retiendra à ce propos, la déclaration du président de la République, lors d'un entretien avec la presse nationale où il a clairement annoncé une parfaite symbiose de l'ensemble des tribus libyennes avec la position de l'Algérie sur le dossier. Les multiples missions menées par différents ministres des Affaires étrangères en Libye ont débouché sur un consensus sur l'impérative solution inclusive. Or, des forces extérieures au pays empêchent l'avènement d'une conférence nationale inter-libyenne. L'objectif de l'Algérie, comme l'a d'ailleurs souligné Abdelaziz Djerad est d'«éloigner () le spectre de la division, de la violence et des luttes fratricides». Cette posture que tous les patriotes libyens apprécient est contredite par des intentions belliqueuses de l'Otan, notamment qui n'a pas caché son intention d'entrer en guerre en Libye. Officiellement pour traquer les terroristes de Daesh et d'El Qaîda, mais réellement pour garder un pied dans une région stratégique. Face à cet emballement de l'actualité dans la région, l'Algérie maintient, par la voix de son Premier ministre, sa volonté «de continuer à déployer tous les efforts diplomatiques en vue d'aboutir au règlement pacifique de la crise libyenne». Il serait réducteur de croire que les efforts de l'Algérie sont vains. Il n'y a qu'à voir le retour en force de la politique lors du Sommet de Berlin où le président de la République avait pu mettre le holà à une entreprise très dangereuse pour la stabilité de la région. Abdelmadjid Tebboune l'a d'ailleurs affirmé: «Rien ne se fera en Libye sans l'accord d'Alger.»