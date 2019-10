(Correspondance particulière)

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est dit scandalisé par l’attitude « irresponsable » des autorités américaines ayant refusé d’accorder, « sans raison valable » des visas d’entrée aux membres des délégations russes qui devaient prendre part aux travaux de la 11e Conférence, à l’ONU, pour l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, le 25 septembre dernier. « Malheureusement, notre Conférence a été ternie par un incident scandaleux: les autorités américaines n’ont pas tenu leur engagement de délivrer, dans les délais, des visas d’entrée aux membres des délégations qui devaient se rendre à l’Onu. Pratiquement toute la délégation russe appelée à participer au travail de la Conférence actuelle n’a pas reçu de visa », a regretté le chef de la diplomatie russe dans son allocution suggérant que « le moment est visiblement venu de songer à déplacer de telles conférences de New York vers des plateformes plus stables, où le pays d’accueil a une approche responsable de ses obligations ». Souhaitant que cette Conférence réponde aux objectifs désignés par le chapitre XIV du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) et permette d’avancer l’entrée en vigueur du Traité, Sergueï Lavrov a salué la signature du Traité par les Tuvalu et sa ratification par le Zimbabwe et la Thaïlande, portant ainsi le nombre de signataires du Traité à 168. « Chaque nouvelle ratification est primordiale pour le TICEN car elle rapproche le Traité du statut universel et rappelle la responsabilité des huit États restants dont dépend son entrée en vigueur », a noté Lavrov. Cependant un autre regret est venu entacher cette réunion, à savoir le refus de ratification des États-Unis qui prive le TICEN de la perspective de devenir un traité international. La justification de tous les efforts pour créer une infrastructure liée au Traité, y compris le Système international de surveillance, est, de l’avis du chef de la diplomatie russe, remise en question. Car, explique-t-il au lieu de revoir son attitude négative envers le Traité, «Washington cherche à faire de l’ombre à d’autres États en les accusant de ne pas respecter le TICEN. Cela n’a pas de fondement. » C’est déjà devenu une norme: les Américains n’apportent aucun argument concret pour justifier leurs affirmations. Un pays qui n’a pas l’intention de ratifier le TICEN (et le déclare officiellement) n’a aucun droit moral ni formel de se prononcer sur l’attachement au Traité d’autres États. « L’utilisation de méthodes déloyales pour couvrir son éventuel retrait du Traité est indigne », tranche Sergueï Lavrov qui s’est dit « sérieusement préoccupés par la ligne destructive générale des États-Unis envers les mécanismes et les accords en vigueur ». Aussi, pour la Russie, la poursuite de cette ligne risque d’engendrer « le chaos et l’anarchie, ainsi que l’absence de prévisibilité dans le secteur nucléaire ». Le TICEN est un instrument crucial de restriction des armes nucléaires et de non-prolifération appelé à jouer un rôle fondamental dans la garantie de la sécurité et de la stabilité internationales. Paradoxalement, ce sont les États-Unis qui avaient initié, à l’époque, l’élaboration de ce Traité. Ils l’ont probablement déjà oublié. Manifestement, d’autres États s’orientent également sur la position américaine notamment ceux énumérés dans l’Annexe 2 au Traité. A cet égard, les russes ont lancé un appel au gouvernement américain « à revoir sa décision irresponsable envers le TICEN et à entreprendre immédiatement les démarches nécessaires pour sa ratification ». De même que l’appel a été adressé à d’autres pays pour signer et/ou ratifier le traité, au plus vite. « Nous jugeons très positive l’activité du Secrétariat technique provisoire de la Commission préparatoire de l’Organisation du TICEN sous la direction de notre collègue, le secrétaire exécutif Lassina Zerbo », a indiqué le chef de la diplomatie russe…« Nous soulignons que le fonctionnement à part entière et efficace du mécanisme de vérification ne sera possible qu’après l’entrée en vigueur du Traité. Il ne peut être question d’une application provisoire du Traité », a ajouté Lavrov dans la même allocution.Ayant ratifié ce Traité en 2000, la Russie affirme respecter « rigoureusement ses engagements » en ce sens qu’elle considère que c’est l’unique traité international « soumis à une vérification efficace pour l’interdiction complète des essais nucléaires, sans alternative possible »… Depuis 1991, la Russie respecte le moratoire sur les essais nucléaires. « Nous n’avons réalisé aucune explosion nucléaire depuis. » « Nous avons l’intention de continuer de respecter ce moratoire, tout en sachant, évidemment, que d’autres puissances nucléaires se tiendront à cette ligne. » Par ailleurs, Lavrov a rappelé avec insistance que la Russie coopère étroitement avec la Commission préparatoire pour créer le segment russe du Système international de surveillance. « 28 des 32 sites prévus sur le territoire russe sont déjà en service. Nous avons l’intention d’obtenir des résultats en ce sens », a-t-il soutenu.