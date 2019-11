Arabie saoudite, émirats et Bahreïn vont participer à la coupe du Golfe L’Arabie saoudite, les émirats arabes unis et Bahreïn ont annoncé qu’ils participeraient à la «Coupe du Golfe arabe» de football qui s’ouvre le 24 novembre au Qatar, alors que ce pays est boycotté par ses voisins, depuis plus de deux ans. Le 5 juin 2017, trois pays du Golfe —l’Arabie saoudite, les émirats arabes unis, Bahreïn— et l’Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar et lui ont imposé des sanctions économiques. Ils accusaient Doha, qui le nie, de soutenir des groupes islamistes radicaux, et lui reprochaient aussi d’être trop proche de l’Iran. Mardi, la Fédération saoudienne de football a toutefois indiqué, sur Twitter, avoir accepté l’invitation pour participer au tournoi qui doit se dérouler jusqu’au 6 décembre. Dans deux communiqués séparés, les fédérations des émirats et de Bahreïn ont également annoncé leur participation. Ces annonces signalent un possible début de détente entre ces pays et Doha, qui subit depuis 2017 un embargo aérien, la fermeture des routes et la suspension du commerce. L’Arabie saoudite, chef de file des monarchies arabes du Golfe, avait résisté jusque-là aux pressions américaines pour lever l’embargo sur le Qatar, qui accueille une importante base américaine. Celles-ci ont, dès juin 2017, posé 13 conditions au Qatar, dont la fermeture de la chaîne de télévision Al-Jazeera, une limitation des relations avec l’Iran et la fermeture d’une base militaire turque.