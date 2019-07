«L’état reste debout». La Tunisie, soulagée d’avoir évité une vacance du pouvoir après le décès du président Beji Caïd Essebsi, s’apprête à organiser des élections anticipées en moins de deux mois, un défi dans un contexte politique délétère. Mais hier, l’heure était aux hommages. Désormais présidé par intérim par le présidentdu Parlement Mohamed Ennaceur, qui a prêté serment quelques heures après le décès de M. Essebsi, le pays pionnier du Printemps arabe saluait la mémoire de son premier président élu démocratiquement au suffrage universel, en 2014. Des festivals ont été annulés, les journaux étaient imprimés en noir et blanc, sept jours de deuil national ont été décrétés. Dans un éditorial intitulé «Adieu M. le Président», le quotidien Le temps écrit «Notre peine est grande, notre chagrin est immense» et salue «un chantre du patriotisme». «Adieu BajBouj», titre affectueusement Le Quotidien, en référence au surnom du président. La dépouille de Béji Caïd Essebsi devait quitter dans la journée l’hôpital militaire de Tunis pour rejoindre le Palais présidentiel de Carthage, à une vingtaine de kilomètres de là, où elle doit être accueillie dans l’intimité. Des funérailles nationales sont prévues aujourd’hui en présence de plusieurs chefs d’état selon le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Depuis l’annonce du décès, les hommages internationaux ont afflué pour saluer le rôle crucial du président décédé dans la «marche vers la démocratie dans le berceau» du Printemps arabe. L’Algérie et la Mauritanie ont décrété trois jours de deuil, de même que l’égypte, la Jordanie, le Liban, la Palestine. Maintenant, le pays devra s’atteler à la préparation d’élections. Béji Caïd Essebsi est mort à quelques mois de la fin de son mandat en décembre, mais la Constitution prévoit que l’intérim de M. Ennaceur ne durera que 45 à 90 jours, soit jusqu’au 23 octobre maximum. L’élection présidentielle était initialement prévue le 17 novembre, après les élections législatives du 6 octobre. Mais le calendrier va être bouleversé. L’instance supérieure indépendante chargée d’organiser des élections a annoncé que la présidentielle serait avancée et a évoqué jeudi une élection «probable» dès le 15 septembre. Nombre de Tunisiens ont salué la transition rapide, alors que leur pays est le seul des états arabes touchés par les contestations de 2011 à poursuivre sur la voie de la démocratisation malgré les soubresauts politiques, la morosité économique et des attaques terroristes. «Les Tunisiennes et les Tunisiens, devant la dure épreuve de prouver qu’ils méritent bien la démocratie, ont réussi superbement l’examen de convaincre le monde entier que désormais, la Tunisie est un pays démocratique», écrit le journal La Presse, dans un éditorial titré «L’état reste debout».

Une précédente hospitalisation du président fin juin, le jour où deux attentats-suicide avaient tué un policier et un civil à Tunis, avait déclenché une vague d’inquiétude sur la fragilité des institutions tunisiennes. Les luttes de clans et l’émiettement du parti présidentiel ont créé une atmosphère délétère, qui risque de peser sur l’organisation de la présidentielle.

Et la transition reste fragilisée par l’absence d’une Cour constitutionnelle, institution cruciale d’une jeune démocratie, dont la mise sur pied a été maintes fois repoussée par calcul politique des partis au pouvoir. Le Parlement a pallié jeudi l’absence de cette Cour en mobilisant l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois, qui la remplace depuis 2014, mais les prérogatives de celles-ci restent limitées, notamment pour trancher dans les polémiques en cours sur le code électoral.

Les conditions pour se présenter aux élections ont été amendées de façon contestée en juin par le Parlement, mais le texte voté à l’initiative du gouvernement n’a pas été promulgué par le chef de l’état avant son décès. Il s’agissait d’une volonté de sa part, selon un de ses conseillers. Reste à savoir si ce code électoral amendé sera promulgué dans les jours à venir, excluant plusieurs candidats de poids, des scrutins, dont la mécène Olfa Terras-Rambourg ou le magnat des médias, Nabil Karoui. Ce dernier a menacé de retourner contre ses concurrents politiques ce texte qui interdit, notamment de façon rétroactive, sur un an, tout recours à la publicité politique et distribution de biens aux électeurs.