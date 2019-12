Le bilan de l’attentat de Mogadiscio, perpétré samedi dernier, s’est alourdi à 81 morts, deux victimes ayant succombé à leurs blessures, a indiqué hier le ministère somalien de l’Information. «Le nombre total de morts est actuellement de 81. Deux autres personnes ont succombé à leurs blessures. L’une d’entre elles figurait parmi les blessés graves qui ont été transportés en Turquie hier (dimanche) et une autre victime est morte dans un des hôpitaux de Mogadiscio», a déclaré le porte-parole du ministère, Ismail Muktar. Il a précisé qu’une dizaine de personnes étaient encore portées disparues après cet attentat à la voiture piégée contre un poste de contrôle, dans un quartier animé, le plus meurtrier à frapper Mogadiscio depuis deux ans. Parmi les 81 morts figurent au moins 16 étudiants de l’université privée de Banadir, dont le bus passait à ce carrefour au moment de l’explosion, et deux ressortissants turcs, a-t-on indiqué. Le précédent bilan faisait état de 79 morts et 125 blessés. L’attentat n’a pas été revendiqué, mais le président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, l’a attribué au groupe extrémiste shebab. Affiliés au réseau terroriste Al-Qaïda, les shebab commettent régulièrement des attentats à la voiture piégée et des attaques d’autres types à Mogadiscio.