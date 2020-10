Le bilan de l'effondrement d'une église de trois étages dans l'est du Ghana s'élève désormais à 21 morts, ont annoncé hier les services de secours qui ont découvert de nouveaux corps dans les décombres. «Douze femmes et neuf hommes figurent parmi les victimes», a précisé l'organisation nationale chargée des secours. Huit survivants ont été découverts par les équipes de recherche, a-t-elle rappelé. L'église de la Prospérité s'est effondrée mardi, à Akyem Batabi. Selon un survivant, quelques 60 personnes se trouvaient alors dans l'édifice. Les causes de l'accident n'ont pas encore été établies. Le fondateur de l'église, Isaac Ofori, plus connu sous le nom de Akoa Isaac, a indiqué qu'il assistait la police dans son enquête.